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قوات الأمن التركية تقبض على 20 شخصًا قبل دخولهم سوريا

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قوات الأمن التركية تقبض على 20 شخصًا قبل دخولهم سوريا قوات الأمن التركية تقبض على 20 شخصًا قبل دخولهم سوريا
ألقت قوات الأمن التركية القبض على 20 شخصا فى محافظة "كيليس" بجنوبى البلاد أثناء محاولتهم العبور بطرق غير شرعية إلى الأراضى السورية، بحسب بيان نشر على الموقع الألكترونى لهيئة الأركان العامة التركية اليوم الأحد.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن البيان تأكيده أن قوات الأمن التى تقوم بمهام دورية على الحدود وبعد تلقيها بلاغات ألقت القبض على 20 شخصا فى قضاء "آلبيلي" التابعة لمحافظة كيليس.

ولفت البيان إلى أن الأشخاص كانوا على متن حافلة صغيرة يتوجهون نحو الأراضى السورية بغية الإنخراط فى صفوف تنظيم داعش، مضيفا أن التحقيقات تجرى معهم حاليا.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن التركية ألقت القبض الأربعاء الماضى على تسعة أشخاص بريطانيين وفرنسى من أصول جزائرية وهم يحاولون العبور بطرق غير شرعية إلى الأراضى السورية
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