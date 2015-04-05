4 فوائد مذهلة للأناناس.. أبرزها علاج السرطان وأمراض القلب

الأناناس ثمرة غنية بالمواد المغذية التى تحمى الجسم بأكمله، وهذه المواد الغذائية تحمينا من العديد من المشاكل الصحية والأمراض، بالإضافة إلى أن الأناناس له طعم لذيذ، فإنه يحتوى على فيتامين A وC والألياف والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم.

وأوضح الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية عبر تقرير حديث له فوائد تناول الأناناس، والتى تشمل:

1- الأناناس يحمى من أنواع السرطانات المختلفة

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2- الأناناس يحمى ضد الالتهاب والعدوى

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3- يحمى القلب

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4- الأناناس يعالج ويقى من حب الشباب

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>هذه الفاكهة المدهشة تحتوى على مضادات الأكسدة التى تحارب الجذور الحرة وتمنع تلف الخلايا، كما أنها تساعد ضد الأمراض مثل تصلب الشرايين، وأمراض القلب، التهاب المفاصل، وأنواع مختلفة من السرطان.>الأناناس غنى بفيتامين C وبروميلين، والإنزيمات التى تفتت البروتينات وتحمى ضد الالتهابات البكتيرية، وتعمل كعلاج قوى لنزلات البرد والسعال.>الأناناس يحتوى على المواد المضادة للأكسدة التى تحمى ضد الجذور الحرة وتخفض مستويات الكولسترول السيئ، والاستهلاك المنتظم من الأناناس سوف يعمل على تقوية عضلة القلب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.>لأناناس لديه وفرة من فيتامين C وعندما يتعلق الأمر بإزالة البقع الداكنة والبشرة الرمادية فهو حل أمثل .>كما أنه يساعد فى إنتاج الكولاجين، وهو مقاتل عظيم ضد حب الشباب، فهو يقلل من الاحمرار ويساعد البشرة كى تبدو أكثر شبابا ومرونة.