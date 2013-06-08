الاثنين.. وزير الخارجية يزور أذربيجان واليونان

"عمرو" يشارك بمؤتمر لدعم السلطة الفلسطينية بأذربيجان.. ويتناول أوضاع الشرق الأوسط باليونان

كتب : أ ش أ السبت 08-06-2013 19:35

يبدأ محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، بعد غد، جولة أوروبية يزور خلالها كلا من جمهورية أذربيجان واليونان تستمر أربعة أيام.

ويتوجه الوزير، في مستهل جولته، إلى باكو، عاصمة أذربيجان، للمشاركة في مؤتمر لدعم السلطة الفلسطينية ومؤتمر دعم القدس والذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي ويرأسه وزير خارجية أذربيجان المار ممدياروف.

ومن المقرر أن يزور كامل عمرو العاصمة اليونانية أثينا يوم الأربعاء المقبل، في زيارة لليونان تستغرق يومين يستقبله خلالها رئيس وزراء اليونان أنطونيس ساماراس، كما يجري محادثات مع نظيره اليوناني ديمتري آفراموبولوس، ويشهد توقيع أربع اتفاقيات للتعاون بين مصر واليونان في عدد من المجالات الهامة.

وتتناول المحادثات المصرية اليونانية تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وخاصة الموقف المتدهور في سوريا، وأهمية وقف نزيف الدم والتوصل إلى حل لوقف إراقة الدماء، كما ستتناول المحادثات الجهود المبذولة لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وخاصة القدس والتعديات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات اليونانية في مصر في ضوء تعافي الاقتصاد اليوناني وتبادل الخبرات حول التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي اعترف بخطئه في معالجة الأزمة الاقتصادية اليونانية.