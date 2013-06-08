أيمن نور: أتقدم بمبادرة لإيقاف "التحرش" بين القضاء والرئاسة

كتب : محمد عاشور السبت 08-06-2013 19:55

قال الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة، إنه بصدد الإعداد لمبادرة جديدة، يدعو فيها الرئيس محمد مرسي لعمل عدة إصلاحات عاجلة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ليس لها علاقة بتظاهرات 30 يونيو المقبل.

وأوضح نور، خلال لقائه الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساء"، أن أبرز ملامح هذه المبادرة تغيير الحكومة الحالية، والتوقف عن التحرش المتبادل بين السلطة القضائية والتنفيذية، وضرورة الحفاظ على استقلال القضاء، وإبعاد مشروع قانون السلطة القضائية عن مجلس الشورى.

وتابع: "عايزين البلد تتقدم، وهذه المبادرة هدفها حقن الدماء، ومصر لا تحتمل حربا أهلية، لكنها تحتمل التبارز السياسي".