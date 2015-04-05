توقعات الأبراج ليوم الأحد 2015/4/5

حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 2015/4/5

تقول خبيرة الأبراج ماجى فرح أصحاب الحمل سيؤثر العطف دائمًا تأثيرًا حسنًا فى نفسك، سيبرز جليًا فى هذه الفترة؛ كن حذرًا جدًا فى أمور المال بقدر ما فى علاقاتك الغرامية. ستجد حلولاً جيدة لمشاكلك العائلية. فى العمل هنالك من يحاول تشويه صورتك بسبب المنافسة لا تسمح لأحد بذلك دافع عن نفسك .

توقعات نجلاء قبانى لبرج الحمل الأحد

رؤية محمد فرعون لأصحاب برج الحمل اليوم

حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 2015/4/5

>تتوقع نجلاء القبانى أن يكون اليوم مليئًا بالأحداث المفزعة بعض الشىء، ويواجه مفاجآت سلبية وأخرى إيجابية، وقد تتغير كل عاداته. يشير الفلك إلى انفصال أو فراق ولو لفترة قصيرة.>وينصح خبير الأبراج محمد فرعون أصحاب الحمل بأن يدقِّقوا فى التفاصيل قبل التوقيع على أى عقد، كما ينصح أيضًا بطلب استشارة أهل الاختصاص. حاذر تبذير الأموال أو توظيفها بشكل عشوائى أو متسرّع.

يتوقع خبراء الأبراج لأصحاب برج الثور اليوم الأحد، أن تختارك الكواكب بين أكثر المدعومين منها فى هذه اليوم، فتدخل دورة فلكية مميزة تعزز أوضاعك المهنية والمادية. إذا التبست عليك الأمور فى البداية فثق أنها مرحلة انتقالية نحو الأفضل تبلغ أوجها فى الربيع، وتعنى نجاحًا وتغييرًا وعقدًا توقع عليه أو عملية مالية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الثور اليوم الأحد

توقعات برج الثور لشهر أبريل من كارمن شماس

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/4/5

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجوزاء اليوم الأحد على كل المستويات

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الجوزاء اليوم الأحد

توقعات نجلاء قبانى لأصحاب برج الجوزاء لشهر أبريل

حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2015/4/5

توقعات محمد فرعون لبرج السرطان اليوم الأحد

توقعات خبير الأبراج إبراهيم حزبون لبرج السرطان

حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/4/5

>تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح لأصحاب برج الثور أن يحمل لك الحقل المالى صفقات مثمرة، بشرط أنّ تكون طموحًا باعتدال، الظروف ستمكّنك من أن تكون تحت الأضواء، كما تتوقع أيضًا أنك ستمتلك اليوم الكثير من السحر لذا ستعرف جيدًا كيف تعمل مع المقربين إليك، وعلى الصعيد العاطفى، تشير إلى أن أصحاب الثور اليوم يبدون أشخاصًا مهمين ولديهم الكثير من المعجبين>تتوقع خبيرة الأبراج كارمن شماس على المستوى المهنى، قد يعرض عليك صديق مركز يتطلب جدارة واندفاعًا وتفرغًا، فلا تتردد لأن منافعه كثيرة، وعلى المستوى العاطفى لم يفت الأوان بعد لإنقاذ حبك الغارق فى بحر الرتابة. تكون أمورك سهلة التعاطى بحيث تأخذ قرارات وتكون مدركًا أنك على صواب، فرص العمل ستكون كثيرة عندما تتلقى عروضًا متنوعة ولكن كن متيقظًا عند الاختيار. لا تحد نفسك لعرض فضائل المرئية الخاصة بك. لا تخفى الأذواق الجمالية الفردية الخاصة بك، ولا تخاف من الأشياء الجديدة.>تقول خبيرة الأبراج ماجى فرح إن أصحاب الجوزاء اليوم ستكون لديهم فترة مناسبة لتعزيز الروابط الاجتماعية والانفتاح على الآخرين فلا تتردد، تتعزز العلاقات وتخوض تجربة شيّقة وتعيش لحظات جميلة قرب الأحباء.>تتوقع خبيرة الأبراج جاكين عقيقى أنه سيكون يوم التحولات الجذرية، تحمل ضغوطات كبيرة وتحتاج إلى دبلوماسية مستمرة لإيجاد الحلول، مطلوب منك الصبر لكى تخرج منتصرًا منها، وقد تستفيد من ظروف مفاجئة تكون مناسبة لك حتى فى الفترات الحالكة. تتوصل إلى إنجازات بعد تعب وتُفتح أمامك أبواب لارتباطات جديدة. إلا أن الفترة الواقعة بين إبريل وأغسطس تحمل مشاكل كثيرة تواجهها بعزم.>تقول خبيرة الأبراج نجلاء قبانى إن أصحاب الجوزاء سيكون لهم قوّة ساحرة ستزداد عشرة أضعاف وسيكون متلهّفًا جدًا للمحبّة وللحبّ. وتنصح قبانى بالبحث عن التشارك، وتعاون، والتفاعل مع الحبيب، وبعد ذلك ستكون قصّة حبّك كما فى الأفلام، ابتعد عن المشروبات الروحية، لا تبالغ فى الضغط على نفسك أثناء العمل وإلا وقعت ضحية الإرهاق .>تنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح أصحاب برج السرطان اليوم الأحد 5 أبريل يوم ملىء بالهبّات الكثيرة المؤثرة والتى تغيّر المصير وتضطرك فى بعض الاحيان إلى إما الانسحاب أو المواجهة. يجب أن تهتم بصحتك وسلامتك، فالكواكب تتحرّك بشكل غير اعتيادى وتنذر بتغيير كبير فى حياتك الشخصية، العاطفية، الاجتماعية والزوجية.>فترة مناسبة لتعزيز الروابط الاجتماعية والانفتاح على الآخرين فلا تتردد. تتعزز العلاقات وتخوض تجربة شيّقة وتعيش لحظات جميلة قرب الأحباء.>لقاءاتك وتجاربك الغير عادية ستساعدك فى حلّ صعوباتك الصغيرة على الصعيد العاطفى؛ ستجتذب إليك الكثير من المعجبين لما تتمتع به من حس الفكاهة ولكن عليك أن تتعلم كيف تنتقى أصدقائك فى العمل هنالك تغييرات جيدة ستساعدك للحصول على بعض المكاسب.

تنصح خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، أصحاب برج الأسد اليوم الأحد، بألا يكونوا عدوانيين فى الكلمات مع من حولهم، وسيجرى لقاء عرضى يمكن أن يثبت أنه مفيد لهم على الصعيد المهنى أو الشخصى، وتقول: "يمكنك أن تتقدّم بدون تردد". هذا اللقاء سيساعدك على فهم الكثير من الأمور والمشاكل التى كنت تبحث عن حل لها.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد اليوم الأحد

توقعات ماجى فرح للمرأة والرجل من برج الأسد ليوم الأحد

>تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح لأصحاب برج الأسد اليوم الأحد بأن الأمور ليست على ما يرام وتظهر الكآبة على وجهك، ترفض عروض الخروج مع الأصدقاء، عليك الاستراحة فى بيتك فى المساء.>تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح أن يتمتع أصحاب الأسد اليوم الأحد بالمزيد من التطورات والفرص الاستثنائية قد تبدأ مع اجواء فلكية باهتة، لافتة إلى أنه سرعان ما تتخلص من آثار الجروح الماضية وتستفيد حتى من التنافر الفلكى فتكسب الأموال من طرق متعددة، أو ربما عبر زواج ثرى أو قسمة عائدات عائلية.

كما تتوقع تغييرات فى المحيط المهنى وتعديلات ادارية لمصلحتك، وتطرق بابًا للمرة الأولى وتساعدك الظروف على بلوغ هدف كبير فى حياتك، لكن المنافسة قد تكون شديدة كما عودة بعض القصص الماضية.

حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 2015/4/5

توقعات كارمن شماس لأصحاب برج الميزان اليوم الأحد

وتتوقع جاكلين عقيقى لبرج الميزان

حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/4/5

>تنصح خبيرة الأبراج هالة عمر، احذر من الأوهام، ابقَ صامداً فى قراراتك ومخلصاً لآراء مجموعتك. احذر من الخلافات مع المقربين منك : هذه الخلافات قد تظهر بشكل سيئ. تغيرات فى عملك. ستقوم بمحاولة لتقوّى محيط عائلتك، انت الآن فى وسط مشروع كبير وهو مشروع حياتك عليك التركيز عليه.>المنافسة قوية جدًا.قد تفشل محاولاتك تمالك أعصابك ولا تكن ضحية الانفعال. تواجه خصمًا أو معارضًا وتسير الأمور فى لحظة صعبة بعكس تمنياتك.>ستدعى تغير فى أمورك الشخصية أو مجال عملك مما يستدعى الانتباه إلى صحتك، مواليد برج الميزان تتراجع صحتهم قليلا والبعض يعالج مشكلة مهنية.

يتوقع خبير الأبراج محمد فرعون لأصحاب برج العقرب اليوم الأحد أن يكون يوم الصعود التدريجى، تسجّل خلاله تطورات مهمة. تذهب نحو حياة متجدّدة وتغييرات مفاجئة وتجارب طارئة مشوّقة جداً ولو كانت صادمة فى بعض الاحيان. تزدهر حياتك المالية وتعرف انعطافاً كبيراً. تقوم بأسفار وتلتقط فرصاً تقود إلى الانفراج والأرباح، عبر عمليات تجارية وعقارية.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج العقرب

توقعات كارمن شماس لبرج العقرب ليوم الأحد

حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 2015/4/5

>تتوقع ماجى فرح لأصحاب العقرب اليوم أن تكون المنافسة قوية جدًا.قد تفشل محاولاتك.تمالك أعصابك ولا تكن ضحية الانفعال. تواجه خصمًا أو معارضًا وتسير الأمور فى لحظة صعبة بعكس تمنياتك.>ستقوم بمحاولة لتقوّى محيط عائلتك. لا تصرف مالك على نزواتك. هنالك بعض الأمور التى كانت خارج حساباتك المالية قد تظهر من جديد مما سيسبب بعض العبء الإضافى، على صعيد العاطفة الأحباب يريدون أن يروك سعيدا لا تخيب أملهم.

بحسب توقعات خبيرة الأبراج ماجى فرح لأصحاب القوس اليوم تتصاعد ايجابياتك تدريجياً فى حياتك الشخصية والمهنية، تمر بصيف استثنائى يحمل إليك متغيّرات تحقق خلاله ارباحاً عن طريق بيع الاراضى والعقارات والأعمال المصرفية والاتصالات مع الخارج، كذلك يعدك الفلك بحب جديد وارتباط وسلام وأسفار مغرية.

توقعات جاكلين عقيقى لبرج القوس اليوم الأحد

توقعات هالة عمر للقوس يوم الأحد

حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 2015/4/5

>باستطاعتك استعادة الموقع وإنجاز الكثير شرط التحلى بالموضوعية والانضباط. يسلّط القمر الضوء على مؤهلاتك وسمعتك. تشعر بثقل الضغوط أو بالارتباك.>لا تثق بعض الأشخاص الذين يخفون نواياهم الحقيقية عنك، ستنجح فى تعزيز موقعك المهنى. إذا قررت الخروج عن الأساليب المطروقة، سترى فرصاً عاطفية جديدة تنفتح أمامك. ستجد حلولاً جيدة لمشاكلك العائلية. اتخذ أسلوب حياة أكثر رويّة.

تنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح أصحاب برج العذراء احذر من الافتراء ومن أولئك الذين يحاولون زرع الخلافات بينك وبين أصدقائك، هذا المناخ النجمى سيحسّن علاقات حياتك بإمالة الأصحاب إلى التسامح وبزيادة راحتهم المادية. فى العائلة هنالك حالة توتر بسيطة سببها المال كن موضوعيا وهادئا فى طرح هذه الامور ولا تتسرع فى الحكم.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العذراء على المستوى المهنى والعاطفى

توقعات نجلاء قبانى للعذراء فى شهر أبريل

حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 2015/4/5

>يتوقع خبير الأبراج محمد فرعون أن تروِّج لعملك أو تقوم برحلة استجمام، ويؤكد أنها فترة إيجابية فوظفها لصالحك. تتعزز العلاقات وتخوض تجربة شيّقة وتعيش لحظات جميلة بجوار الحبيب.>تتوقع خبيرة الأبراج نجلاء قبانى أن يُنسيك اليوم المتاعب السابقة وتعبر بك نحو الايجابيات، هى طريق لا بد أن تسلكها لكى تتوصل إلى الإنفراج، ولو أن الأفلاك تحمل إليك أخبارًا طيبة فى كل فترات السنة وفصولها. تتسلّح بقدرات كثيرة وتحقق أرباحاً.

تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح لأصحاب برج الجدى، اليوم الأحد، أنهم سيشهدون انقلابات مصيرية وتجعلهم يعيشون دوامة تفتح أمامك أبواب المجهول وتدعوك للمبارزة والتعامل مع جهات نافذة وأوساط قادرة. قد تتغيّر مشاريعك وتتبدّل، وترى الحياة من منظار آخر وتنتفض على الواقع. يحمل اليك فرصًا مميزة جدًا تتبلور أكثر فى الأشهر الأخيرة من السنة. أما فترة الصيف فهى مصيرية ترمز إلى إحداث مباغتة وتكون مفترق طريق مهم قد يغير المسار.

توقعات كارمن شماس ليوم الأحد لأصحاب برج الجدى

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى اليوم الأحد

حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/4/5

>تنصح كارمن شماس أصحاب برج الجدى لا تدع نفسك تُغرى بصفقات العمل الواعدة بأرباح عظيمة لكنها فى الواقع ذات ضمانات قليلة، هذه الفترة فترة صعبة بعض الشىء بالنسبة للقرارات المصيرية فى العمل، سماؤك العاطفية ستكون كئيبة، عليك أن تعتمد القليل من التغيير وهكذا يمكن أن تتحسّن الأمور بشكل تدريجى.>يتوقع خبير الأبراج محمد فرعون أن تكتشف أن لديك موهبة جديدة أو طاقات مخفية. قدم المساعدة للأقل خبرة منك، لا تبقَ وحيدًا وانشد الرفقة مع الأصدقاء، تحرّك على مختلف الأصعدة.

يتوقع خبير الأبراج محمد فرعون أن يمتلك أصحاب برج الدلو اليوم الأحد تمتلك أفكاراً غير عادية وربما فى أكثر من مجال واحد؛ عجّل باستغلالها انت فى وضع يؤهلك لتون شخصيا قياديا فقط كن هادئا. حاول أن تتخلص من الروتين وتبعده عن حياتك كزوج عليك أن تتبع بعض التغيير مع الطرف الآخر كى تتمكن من متابعة حياتك الزوجية.

توقعات كارمن شماس ليوم الأحد 5 أبريل

توقعات نجلاء قبانى للدلو فى أبريل

حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/4/5

توقعات ماجى فرح ليوم الأحد برج الحوت

توقعات محمد فرعون ليوم الأحد لأصحاب برج الحوت

>وتنصح خبيرة الأبراج كارمن شماس التزم بالمواعيد والقوانين ولا تتأخر عن عملك، تظهر مسائل منزلية طارئة، تفرح لحسم أمر أو لظهور خبر أو نتيجة.مرحلة مهمة وإيجابية فلا تفلتها من يدك.>تتوقع خبيرة الأبراج نجلاء قبانى أن يحمل لك شهر أبريل مناخاً اخف ضغطاً وجواً من الاستقرار، ترى الحظ فى المجالات المالية على الاخص وتقطف ثمار جهودك السابقة، كأن تغير مكان عملك أو تنتقل إلى موقع مهم أو تتعاطى مع اوساط نافذة أو تتاح لك فرصة لتجسيد افكارك والوصول ربما إلى مركز نفوذ.>تتوقع خبيرة الأبراج كارمن شماس لأصحاب برج الحوت اليوم أن تزداد وتيرة التواصل وربما تلبى دعوة مهنية أو اجتماعية. يلمع نجمك. تتمتع بأفكار مذهلة وتتحمس للقيام بجولة أو رحلة أو للمشاركة فى مؤتمر.>تتوقع ماجى فرح لأصحاب برج الحوت أن يكون اليوم مليئا بالمفاجآت السعيدة تسير بك نحو تطورات مفاجئة وأخبار مهمة تخدم مصالحك. يلعب الخارج دورًا فى تطوير أعمالك فتذهب فى أسفار وتلتقى بأوساط جديدة، ويكافئ أعمالك فتعرف ترقية أو أرباحًا مادية لم تتوقّعها، وتلعب الصدفة دورًا إيجابيًا فى قلب الامور لمصلحتك.>سماؤك العاطفية ستكون كئيبة، لكن لا بد أن تتحسّن الأمور بشكل تدريجي. لا تثق ببعض الأشخاص الذين يخفون نواياهم الحقيقية عنك. سوء التفاهم بينك وبين شريكك سيتبدد بسرعة، وسماؤك الغرامية ستصبح مشمسة ثانية. لا تتوقع الكثير فى العمل هذه الفترة كن صبورًا .