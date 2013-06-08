أخبار عاجلة

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

"التعليم" تستعين بفريق عمل متخصص لمنع تسرب امتحانات الثانوية العامة

Google+ Print
"التعليم" تستعين بفريق عمل متخصص لمنع تسرب امتحانات الثانوية العامة "التعليم" تستعين بفريق عمل متخصص لمنع تسرب امتحانات الثانوية العامة

كتب : توفيق شعبان السبت 08-06-2013 19:56

أكد الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن بعض الطلاب ابتكروا مواقع جديدة عبر التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" لتداول إجابات الثانوية العامة، مشيرًا الى أن الوزارة استعانت بفريق عمل متخصص للسيطرة على جميع هذه المواقع لمنع تسرب أي من امتحانات الثانوية العامة للمرحلتين الأولى والثانية، مؤكدًا أنه تمت الاستعانة بمهندسين بوزارة الاتصالات لفك شفرات المواقع ومعرفة المتسببين في تسريب الامتحانات.

وقال الدكتور رضا مسعد، لـ"الوطن"، إن الوزارة تحاول السيطرة على مواقع متخصصة فى الغش الإلكتروني، واستطاعت بالفعل السيطرة على 12 منها تخصصت في تداول الإجابات، مشيرًا إلى أنه تمت الاستعانة بمهندسين بوزارة الاتصالات، للحيلولة دون أي تسريب آخر للامتحانات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام