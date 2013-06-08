"التعليم" تستعين بفريق عمل متخصص لمنع تسرب امتحانات الثانوية العامة

كتب : توفيق شعبان السبت 08-06-2013 19:56

أكد الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن بعض الطلاب ابتكروا مواقع جديدة عبر التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" لتداول إجابات الثانوية العامة، مشيرًا الى أن الوزارة استعانت بفريق عمل متخصص للسيطرة على جميع هذه المواقع لمنع تسرب أي من امتحانات الثانوية العامة للمرحلتين الأولى والثانية، مؤكدًا أنه تمت الاستعانة بمهندسين بوزارة الاتصالات لفك شفرات المواقع ومعرفة المتسببين في تسريب الامتحانات.

وقال الدكتور رضا مسعد، لـ"الوطن"، إن الوزارة تحاول السيطرة على مواقع متخصصة فى الغش الإلكتروني، واستطاعت بالفعل السيطرة على 12 منها تخصصت في تداول الإجابات، مشيرًا إلى أنه تمت الاستعانة بمهندسين بوزارة الاتصالات، للحيلولة دون أي تسريب آخر للامتحانات.