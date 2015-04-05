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جرار زراعى يصيب طالبتين بالشرقية أمام بوابة مدرسة ثانوى

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جرار زراعى يصيب طالبتين بالشرقية أمام بوابة مدرسة ثانوى جرار زراعى يصيب طالبتين بالشرقية أمام بوابة مدرسة ثانوى
استقبلت مستشفى الأحرار العام بالزقازيق، منذ قليل طالبتين بالدبلوم التجارى إثر صدام جرار زراعى بهما أمام المدرسة بسبب عطل فنى .

قالت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، إنه خلال خروج طالبات الفترة المسائية، بمدرسة الثانوية التجارية بمركز ديرب نجم تصادف مرور جرار زراعى أمام المدرسة، وانفصلت المقطورة عن ماتور الجرار فجأة، فاصطدم بكل من إيمان صبرى من قرية ديرب السوق وحنان عبدالله من قرية الجواشنة وهما بالصف الثالث الثانوى.

وقال الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الطوارئ بالمحافظة، إنه استقبل الحالتين بمستشفى ديرب المركزى، وتم نقل دم لهما إلا أن لخطورة حالتيهما تم نقلهما لمستشفى الأحرار لإجراء جراحات عاجلة .

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