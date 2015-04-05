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بالصور.. جمعية المرشدات بكفر الشيخ تكرم الأيتام بحضور وكيل وزارة التضامن

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نظمت جمعية المرشدات المصرية بكفر الشيخ، اليوم الأحد، احتفال بيوم اليتيم، لتكريم 120من أيتام دور الأيتام "جمعية الرحمة ودار الرعاية للأيتام " بنادى كفر الشيخ الرياضى.

حضور الاحتفال على عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ نائباً عن الدكتور أسامه حمدى محافظ كفر الشيخ ، وأشرف صحصاح عضو الإتحاد المصرى للغرف السياحية، وعضو الإتحاد العام للكشافة ونادية مصطفى أبو سالم رئيس جمعيات المرشدات بكفر الشيخ، وبثينة المليجى المفوضة العامة لجمعية المرشدات، ونيرة فاروق صلاح مفوضة الخدمة العامة ، وزينب محمد السمكرى مفوضة التدريب، وثناء مصطفى الظن أمينة الصندوق، وحسين الزمرانى مدير عام جمعية الكافة المصرية بكفر الشيخ، بحضور عدد من الشعبيين والتنفيذيين وعدد من أعضاء الاتحاد العام للكشافة المصرية.

تخلل اليوم عدد من الفقرات الفنية، والترفيهية للأطفال الأيتام وقدمت لهم هدايا متعددة ووجبة وملابس.

اليوم السابع -4 -2015
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وكيل وزارة التضامن وعضو الإتحاد المصرى لغرف السياحية وقيادات مرشدات كفر الشيخ

اليوم السابع -4 -2015
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توزيع الهدايا على الأيتام

اليوم السابع -4 -2015
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أشرف صحصاح عضو الإتحاد المصرى للغرف السياحية يوزع الهدايا

اليوم السابع -4 -2015
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قيادات جمعية المرشدات توزعن الهدايا

اليوم السابع -4 -2015
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طفلين من المكرمين مع عضو اتحاد الكشافة المصري

اليوم السابع -4 -2015
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جانب من الأطفال المكرمين

اليوم السابع -4 -2015
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وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وعضو الإتحاد المصرى للكشافة

اليوم السابع -4 -2015
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أثناء الاحتفال بالأطفال الأيتام

اليوم السابع -4 -2015
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جانب من الحضور أثناء الاحتفال بالأيتام


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مصر 365