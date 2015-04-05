بالصور.. جمعية المرشدات بكفر الشيخ تكرم الأيتام بحضور وكيل وزارة التضامن

نظمت جمعية المرشدات المصرية بكفر الشيخ، اليوم الأحد، احتفال بيوم اليتيم، لتكريم 120من أيتام دور الأيتام "جمعية الرحمة ودار الرعاية للأيتام " بنادى كفر الشيخ الرياضى.

حضور الاحتفال على عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ نائباً عن الدكتور أسامه حمدى محافظ كفر الشيخ ، وأشرف صحصاح عضو الإتحاد المصرى للغرف السياحية، وعضو الإتحاد العام للكشافة ونادية مصطفى أبو سالم رئيس جمعيات المرشدات بكفر الشيخ، وبثينة المليجى المفوضة العامة لجمعية المرشدات، ونيرة فاروق صلاح مفوضة الخدمة العامة ، وزينب محمد السمكرى مفوضة التدريب، وثناء مصطفى الظن أمينة الصندوق، وحسين الزمرانى مدير عام جمعية الكافة المصرية بكفر الشيخ، بحضور عدد من الشعبيين والتنفيذيين وعدد من أعضاء الاتحاد العام للكشافة المصرية.

تخلل اليوم عدد من الفقرات الفنية، والترفيهية للأطفال الأيتام وقدمت لهم هدايا متعددة ووجبة وملابس.



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وكيل وزارة التضامن وعضو الإتحاد المصرى لغرف السياحية وقيادات مرشدات كفر الشيخ



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توزيع الهدايا على الأيتام



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أشرف صحصاح عضو الإتحاد المصرى للغرف السياحية يوزع الهدايا



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قيادات جمعية المرشدات توزعن الهدايا



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طفلين من المكرمين مع عضو اتحاد الكشافة المصري



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جانب من الأطفال المكرمين



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وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وعضو الإتحاد المصرى للكشافة



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أثناء الاحتفال بالأطفال الأيتام



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جانب من الحضور أثناء الاحتفال بالأيتام