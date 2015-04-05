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بالصور.. ضبط 1140 مخالفة مرورية بكفر الشيخ و70 مركبة بدون لوحات معدنية

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شهدت مدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملة مرورية مكبرة لإدارة مرور كفرالشيخ بقيادة العميد أشرف عبيد مدير إدارة المرور، استهدفت إعادة الانضباط إلى الطرق والميادين العامة وتفعيل العمل بقانون المرور وضبط كافة المخالفات المرورية.

وأسفرت الحملة التى قادها المقدم دكتور محمد رافع رئيس مباحث المرور بكفرالشيخ عن ضبط 1140 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط 70 مركبة بدون لوحات معدنية عبارة عن 61 دراجة نارية و7 مركبات "توكتوك"، وسيارتين.

ومن جانبه، أكد اللواء عبد الرحمن شرف مدير أمن كفرالشيخ، أن الحملات المرورية مستمرة بكافة طرق وشوارع المحافظة، لضبط المخالفات المرورية المتنوعة والدراجات البخارية غير المرخصة وكافة المركبات المخالفة وإعادة الانضباط بكافة الميادين والطرق.

اليوم السابع -4 -2015
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ضبط دراجات نارية

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تحميل الدراجات النارية على تروسكل

اليوم السابع -4 -2015
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ضبط تروسكلات غير مرخصة

اليوم السابع -4 -2015
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تحميل الدراجات المخالفة

اليوم السابع -4 -2015
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حملة مرورية بشوارع كفر الشيخ

اليوم السابع -4 -2015
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مدير إدارة المرور بكفرالشيخ يقود الحملة المرورية

اليوم السابع -4 -2015
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ثمن السيارات والسؤال عن رخصها

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قيادات المرور وأمناء الشرطة أثناء الحملة المرورية

اليوم السابع -4 -2015
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رجال المرور يحملون المركبات المخالفة

اليوم السابع -4 -2015
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منع التروسكلات المخالفة من المرور من شوارع كفر الشيخ

اليوم السابع -4 -2015
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رجال المرور وحملات مستمرة


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