بالصور.. ضبط 1140 مخالفة مرورية بكفر الشيخ و70 مركبة بدون لوحات معدنية

شهدت مدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملة مرورية مكبرة لإدارة مرور كفرالشيخ بقيادة العميد أشرف عبيد مدير إدارة المرور، استهدفت إعادة الانضباط إلى الطرق والميادين العامة وتفعيل العمل بقانون المرور وضبط كافة المخالفات المرورية.

وأسفرت الحملة التى قادها المقدم دكتور محمد رافع رئيس مباحث المرور بكفرالشيخ عن ضبط 1140 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط 70 مركبة بدون لوحات معدنية عبارة عن 61 دراجة نارية و7 مركبات "توكتوك"، وسيارتين.

ومن جانبه، أكد اللواء عبد الرحمن شرف مدير أمن كفرالشيخ، أن الحملات المرورية مستمرة بكافة طرق وشوارع المحافظة، لضبط المخالفات المرورية المتنوعة والدراجات البخارية غير المرخصة وكافة المركبات المخالفة وإعادة الانضباط بكافة الميادين والطرق.



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ضبط دراجات نارية



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تحميل الدراجات النارية على تروسكل



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ضبط تروسكلات غير مرخصة



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تحميل الدراجات المخالفة



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حملة مرورية بشوارع كفر الشيخ



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مدير إدارة المرور بكفرالشيخ يقود الحملة المرورية



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ثمن السيارات والسؤال عن رخصها



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قيادات المرور وأمناء الشرطة أثناء الحملة المرورية



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رجال المرور يحملون المركبات المخالفة



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منع التروسكلات المخالفة من المرور من شوارع كفر الشيخ



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رجال المرور وحملات مستمرة