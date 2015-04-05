وفد أكاديمية ناصر العسكرية يزور قناة السويس الجديدة

استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس اليوم الأحد، وفد من أكاديمية ناصر العسكرية برئاسة اللواء محمد صابر نائب رئيس كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وقدم الفريق مميش شرح تفصيلى لمشروع قناة السويس الجديدة وما تم من أعمال حفر سواء فى مرحلة الحفر الجاف أو مرحلة التكريك.

كما تم عرض ثلاثة أفلام تسجيلية عن تاريخ قناة السويس بداية من الحفر الأول وفيلم عن قناة السويس القديمة وكيفية عبور السفن بها وفيلم آخر عن قناة السويس الجديدة والفيلم الرابع خاص بزيارة الرئيس إلى القناة تحت عنوان الرئيس وشعبه، وانتقل الوفد إلى شرق القناة لزيارة مشروع القناة الجديدة والوقوف على ما تم انجازه خلال الأيام الماضية.