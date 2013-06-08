"صباحي" يوقع على استمارة "تمرد".. ويؤكد: الانتخابات المبكرة مطلب شعبي

ويتضامن مع أعضاء الحملة بعد تعرض مقرها الرئيسي بالقاهرة للحرق

كتب : أحمد غنيم منذ 34 دقيقة

وقَّع حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، على استمارة "تمرد"، معلنا تأييده لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك خلال اجتماعه مساء اليوم بأعضاء الحملة بمقر التيار الشعبي.

والتقى صباحي وفد "تمرد" للتباحث والتشاور حول تظاهرات 30 يونيو المقبل، وأعلن وفقا لبيان صحفي صدر عن الحملة، أن "تمرد" تعبر عن مطالب الشارع الثوري، الذي صب غضبه على النظام الحالي الذي تلاعب بمطالب الثورة، وأن الانتخابات الرئاسية المبكرة مطلب شعبي.

وقال صباحي إن فكرة "تمرد" هي فكرة مقاومة سلمية بشكل حقيقي، مضيفا أنه يتضامن مع أعضائها بعد تعرض مقرها الرئيسي للحرق، فضلا عن تعرض أعضائها للتشويه والملاحقة من جانب النظام وأعوانه وأنصاره.