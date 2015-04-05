"الكهرباء":الصيف القادم أفضل من العام الماضى لإضافة قدرات جديدة للشبكة

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، أن إضافة قدرات جديدة للشبكة القومية للكهرباء سواء من خلال الخطة العاجلة أو المحطات التى جارى الانتهاء من إنشائها ستغير شكل الانقطاعات الصيف القادم.

وأضاف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وصول سفن البترول من الخارج سيؤدى إلى صيف أفضل بكثير من الصيف الماضى.

وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة الجديدة و المتجددة أنه لا يمكن التوقع بعدم حدوث أى انقطاعات خلال الصيف القادم، موضحاً أن الحكومة بشكل عام ووزارة الكهرباء بشكل خاص تبذل قصارى جهدها لتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء خلال الصيف القادم.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه جميع الجهات بالحكومة بمعاونة وزارة الكهرباء على تنفيذ الخطة العاجلة، ومن بين هذه الجهات البنك المركزى الذى وفر لوزارة الكهرباء سيولة مرحلية عاجلة تصل إلى 5 مليارات جنيه، إضافة إلى وزارات الاستثمار والمالية والتخطيط والبترول.

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