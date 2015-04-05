المتحدث باسم الداخلية: ضبط 22 عبوة ناسفة مع قائد تنظيم أجناد مصر (تحديث)

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أنه توافرت المعلومات لقطاع الأمن الوطنى تتضمن إتخاذ الإرهابى الهارب همام محمد أحمد على عطية " حركى فوزى ، حسام " من إحدى الشقق السكنية بمنطقة الطوابق بالهرم محافظة الجيزة وكراً للاختباء به والتخطيط والإعداد لتنفيذ مخططاته العدائية التى استهدفت فى مجملها رجال الأمن وأسفرت عن استشهاد العديد منهم على مدار الفترة الماضية ، وتم التعامل الفورى مع تلك المعلومات وإستهداف الوكر
>وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الإرهابى حال استشعاره بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاههم ، حيث بادلته القوات وبكثافة وأسفر ذلك عن مصرعه وضبط بحوزته " بندقية آلية – طبنجه – 4 عبوات ناسفة معدة للتفجير " إحداها مزودة بمغناطيس لتثبيتها أسفل السيارات المستهدفه – و 18 عبوة غير مكتملة التجهيز – كمية كبيرة من الأدوات ومستلزمات تصنيع العبوات المتفجرة مبلغ مالى قدرة 76.875 ألف جنيهاً ، جهازى كمبيوتر يجرى فحصهما " .
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(اضافة)
> وكان تنظيم "أجناد مصر" تبنى حادث تفجير كوبرى 15 مايو اليوم ما أسفر عن استشهاد أمين الشرطة حمدى صبرى وإصابة 3 آخرين، وتوعدت التنظيم الإرهابى بمزيد من الأعمال التخريبية.