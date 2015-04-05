المتحدث باسم الداخلية: ضبط 22 عبوة ناسفة مع قائد تنظيم أجناد مصر (تحديث)

أكد اللواء هانى عبداللطيف المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية أن الوزارة وجهت ضربة أمنية حاسمة للكوادر الإرهابية من خلال معلومات دقيقه وتنسيق وتكامل تام بين الأجهزة الأمنية لتحديد مسارات تحرك عناصر البؤر الإرهابية المستهدفه والتى تورطت فى حوداث عنف بالبلاد سعياً وراء إثبات تواجد زائف على المشهد ، ومحاولة زعزعة سكينة البلاد والنيل من الوطن .

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أنه توافرت المعلومات لقطاع الأمن الوطنى تتضمن إتخاذ الإرهابى الهارب همام محمد أحمد على عطية " حركى فوزى ، حسام " من إحدى الشقق السكنية بمنطقة الطوابق بالهرم محافظة الجيزة وكراً للاختباء به والتخطيط والإعداد لتنفيذ مخططاته العدائية التى استهدفت فى مجملها رجال الأمن وأسفرت عن استشهاد العديد منهم على مدار الفترة الماضية ، وتم التعامل الفورى مع تلك المعلومات وإستهداف الوكر

>وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الإرهابى حال استشعاره بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاههم ، حيث بادلته القوات وبكثافة وأسفر ذلك عن مصرعه وضبط بحوزته " بندقية آلية – طبنجه – 4 عبوات ناسفة معدة للتفجير " إحداها مزودة بمغناطيس لتثبيتها أسفل السيارات المستهدفه – و 18 عبوة غير مكتملة التجهيز – كمية كبيرة من الأدوات ومستلزمات تصنيع العبوات المتفجرة مبلغ مالى قدرة 76.875 ألف جنيهاً ، جهازى كمبيوتر يجرى فحصهما " .

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