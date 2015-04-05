أخبار مصر للساعة6.. الأقباط يحتفلون بأحد السعف..وتكثيف أمنى أمام الكنائس

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، فى مقدمتها تغطية لاحتفالات الأقباط بعيد الشعانين، المعروف بـ"أحد السعف"، وسط إجراءات أمنية مكثفة بمحيط الكنائس فى القاهرة والجيزة ومختلف المحافظات، تحسباً لاستهدافها بأى أعمال إرهابية.

وتابع "اليوم السابع" كلمة قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى صلاة قداس أحد السعف، بدير الأنبا بيشوى، والتى أكد خلالها أن اليوم يوم فرح، يسعد فيه الأقباط بدخول المسيح إلى قلوبهم، داعياً جموع الأقباط إلى الطاعة وشكر الله على كل شىء.

وعلى مدار الساعات الماضية، قدم "اليوم السابع" تغطية لحادث انفجار عبوة ناسفة استهدفت كشك مرور بكوبرى 15 مايو، وأسفرت عن استشهاد أمين شرطة وإصابة رجل وسيدة، وتحركات الأجهزة الأمنية لضبط الجناة..

وفيما يلى موجز أنباء السادسة :

- بالصور.. المسلمون يشاركون الأقباط احتفالاتهم بـ"عيد الشعانين".. البابا تواضروس من دير الأنبا بيشوى: "أحد السعف" فرحة بدخول المسيح إلى قلوبنا.. وإجراءات أمنية مشددة وبوابات إلكترونية حول الكنائس

- المسيحيون فى عهد السيسى.. مواطنون "كاملو المواطنة".. الكنيسة الأرثوذكسية: رد الرئيس على قتل الأقباط فى ليبيا أكد أن مصر دخلت عصر الثأر لأبنائها.. وزيارته للكاتدرائية حذفت من القاموس مسلم ومسيحى

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- بالفيديو.. أثار انفجار عبوة أعلى كوبرى 15 مايو.. واستشهاد أمين شرطة

- تفاصيل انفجار كوبرى 15 مايو.. استشهاد أمين شرطة وإصابة رجل وسيدة.. الانفجار استهدف كشك مرور أمنى.. ومدير أمن القاهرة يشكل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة

- "الحماية المدنية": انفجار 15 مايو ناتج عن زرع عبوة برصيف الكوبرى

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