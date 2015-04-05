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أمن شمال سيناء يعثر على 6 غرف تحت الأرض بها 10 براميل مواد متفجرة

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أمن شمال سيناء يعثر على 6 غرف تحت الأرض بها 10 براميل مواد متفجرة أمن شمال سيناء يعثر على 6 غرف تحت الأرض بها 10 براميل مواد متفجرة
أعلن مصدر أمنى بشمال سيناء، أن نتائج العمليات الأمنية بسيناء فى غضون الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن القبض على 4 أشخاص مشتبها بهم، كما تم حرق وتدمير مخزن وجد به شيكارة بودرة تزن حوالى 50 كيلو جراما عبارة عن حبيبات سوداء تستخدم فى أعمال التفجير، وحرق 12 عشة و11 دراجة بخارية.

كما تم الكشف عن المزرعة التى تعرضت للقصف الجوى وكانت العناصر المسلحة تخفى بها المركبات المسروقة، وأخرى دفع رباعى وهى مركبتين وعدد 6 عربات وسيارة الإسعاف المسروقة وسيارة 3/4 نقل وعدد من الدراجات النارية المدمرة إلى جانب عدد 6 غرف تحت الأرض، عدد 10 براميل مواد متفجرة، وقاعدتى رشاش 14 بوصة، عدد 20 خزينة طلقات، وعدد 3 أجولة ذخيرة لفوارغ طلقات نصف بوصة وآلى ومتعدد، وبندقية آلى روسى، وجهازى موتوريلا، إضافة إلى العثور على عدد 4 عبوات ناسفة.


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