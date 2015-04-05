الحبس والغرامة لمرتكبي المعصية في "يخت مرسى دبي"

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنح اليوم احكاما تراوحت بين الحبس لمدة عام، والغرامة المالية بحق 28 رجلا وامرأة اغلبيتهم من العرب، دانتهم بالإتيان بأمر من شأنه الإغراء على «ارتكاب المعصية» وخلوتهم ليلاً مع بعضهم بعضاً خلوة محرمة على متن يخت بحري في منطقة مرسى دبي، وهتك العرض بالرضا، وتعاطي وحيازة المشروبات الكحولية.

وأمرت الهيئة ، بحبس شابين و3 فتيات مدة عام وابعاد المقيمين منهم عن اراضي الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وقضت بتغريم جميع المتهمين مبلغ الفي درهم عن الاتيان بأمر من شأنه التمهيد لارتكاب المعصية، في حين عاقبت ثمانية منهم بذات قيمة الغرامة المالية لتعاطيهم المشروبات الكحولية وبرأت واحدا منهم من تهمة حيازة 110 زجاجات مشروب كحولي مختلفة الأنواع.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى 5 متهمين من الـ28 "شابان و3 فتيات" تهمة هتك العرض بالرضا، ولجميع المتهمين إتيان أمر من شأنه الإغراء على ارتكاب المعصية وذلك بعد ان اختلوا ليلاً مع بعضهم بعضاً خلوة محرمة على متن يخت بحري.

كما وجهت إلى 10 أشخاص آخرين تهمة تعاطي المشروبات الكحولية، والى آخر تهمة حيازة 110 زجاجات خمر.

وبحسب اوراق الدعوى فإن شرطة دبي تلقت معلومات حول إقامة مجموعة من الشباب والفتيات حفلات ماجنة على متن يخت خاص، تم استصدار إذن من النيابة العامة لمداهمته، بعد عودته الى مرساه صبيحة احد الايام، وكان الموجودون على متنه في حالة غير طبيعية وتفوح منهم رائحة المشروبات الكحولية، وتم إلقاء القبض على الجميع، وبحوزتهم كمية كبيرة من الخمور.

وكانت محكمة الجنح بدبي باشرت النظر في هذه القضية التي اصطلح اعلاميا على تسميتها بـ«حفل ماجن على يخت بحري» في 22 مارس الماضي.

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