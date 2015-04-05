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محافظ أسيوط ينتدب سيد عبد البصير مديراً لإدارة أسيوط التعليمية

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محافظ أسيوط ينتدب سيد عبد البصير مديراً لإدارة أسيوط التعليمية محافظ أسيوط ينتدب سيد عبد البصير مديراً لإدارة أسيوط التعليمية

المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط

اعتمد اليوم المهندس ياسر الدسوقى محافظ اسيوط القرار رقم 476 لسنة 2015 والخاص بتكليف عبد الناصر سيد عبد البصير محمد ، مدير إدارة الفتح التعليمية لشغل وظيفة مدير عام إدارة أسيوط التعليمية ندبا لحين الإعلان عن الوظيفة طبقا للقانون.

وتضمن نص القرار: انه بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الادارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية .

يكلف عبد الناصر سيد عبد البصير محمد مدير إدارة الفتح التعليمية لشغل وظيفة مديرعام إدارة أسيوط التعليمية ندباً لحين الاعلان عن الوظيفة طبقاً للقانون .

 

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