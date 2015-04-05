محافظ أسيوط ينتدب سيد عبد البصير مديراً لإدارة أسيوط التعليمية

اعتمد اليوم المهندس ياسر الدسوقى محافظ اسيوط القرار رقم 476 لسنة 2015 والخاص بتكليف عبد الناصر سيد عبد البصير محمد ، مدير إدارة الفتح التعليمية لشغل وظيفة مدير عام إدارة أسيوط التعليمية ندبا لحين الإعلان عن الوظيفة طبقا للقانون.

وتضمن نص القرار: انه بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الادارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية .

يكلف عبد الناصر سيد عبد البصير محمد مدير إدارة الفتح التعليمية لشغل وظيفة مديرعام إدارة أسيوط التعليمية ندباً لحين الاعلان عن الوظيفة طبقاً للقانون .