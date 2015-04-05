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نيابة المنصورة تجدد حبس ربة منزل ألقت ابنها من الدور السابع

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نيابة المنصورة تجدد حبس ربة منزل ألقت ابنها من الدور السابع نيابة المنصورة تجدد حبس ربة منزل ألقت ابنها من الدور السابع
قرر المستشار أكرم سرحان رئيس نيابة مركز المنصورة، بإشراف المستشار سامح مدحت رئيس النيابة الكلية والمستشار محمد الزنفلى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلى، تجديد حبس ربة منزل المتهمة بإلقاء طفلها من الدور السابع أربعة أيام على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بمصرع عمرو حسام محمد، سنة ونصف، بعد سقوطه من الدور السابع بقرية منية سندوب، وعلى الفور انتقل الرائد رامى الطنطاوى رئيس مباحث مركز المنصورة إلى مكان البلاغ، وتبين قيام والدته بإلقائه بعد كثرة المشاكل مع زوجها ورفض الزوج تسجيل الطفل واستخراج شهادة ميلاد له بعد أن اتهمها فى شرفها وطلب منها إجراء وعمل تحليلd n a.

وبسؤال الأم "إيمان.ص" 28 سنة، أكدت أنها تعيش فى شقة مع زوجها وضرتها وأولادهما ويعاملانها معاملة سيئة ويتهمانها بالباطل.

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مصر 365