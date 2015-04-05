نيابة القوصية تحبس ٢٣ متهما بزراعة البانجو والأفيون 4 أيام بأسيوط

أمرت اليوم الأحد نيابة القوصية بأسيوط بحبس ٢٣ من المتهمين المقبوض عليهم فى حملة أمنية بقرية دير القصير بتهم مقاومة السلطات وإحراز أسلحة وذخيرة وزراعة مواد مخدرة والاتجار فيها 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريات المباحث وإعدام مساحات المخدرات المضبوطة بمعرفة قوات الحماية المدنية والحريق والتحفظ على مساحات الأراضى.

وكشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار طارق بكر أن 12 من المتهمين المقبوض عليهم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة ثقيلة على قوات الشرطة أثناء مداهمة القرية والقبض على عدد من المطلوبين فى أحكام جنائية وتجارة المخدرات.

وأوضحت التحقيقات أن 11 آخرين من المتهمين يقومون بزراعة مساحات كبيرة من المواد المخدرة البانجو والأفيون تصل ل60 فدان وسط زراعات البرسيم والحدائق والاتجار فيها.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين واستدعاء مسئولى الزراعة والمساحة بالقرية لسؤالهم حول ملكية الأراضى التى تم ضبطها منزرعة بمساحات المخدرات.