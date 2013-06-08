أيمن نور يعتذر للسودان بعد وصف موقفها تجاه أزمة النيل بـ"المقرف"

نور: الموقف السوداني كان "أقل مما يجب".. وسألتقي السفير وأعتذر رسميا

كتب : محمد عاشور منذ 21 دقيقة

اعتذر أيمن نور زعيم حزب غد الثورة، عن وصفه موقف دولة السودان تجاه أزمة سد النهضة الإثيوبي بأنه "مقرف"، خلال جلسة الحوار الوطني التي أذيعت على الهواء.

وقال نور، خلال لقائه الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساء"، إن المقصود من كلامه على الموقف السوداني أنه كان موقفا "أقل مما يجب"، مشيرا إلى أنه تربطه علاقة وثيقة بالسودان وشعبها، ومعروف أنه "شخص اتحادي"، مؤكدا أنه سيلتلقي السفير السوداني ويبلغه اعتذاره بشكل رسمي.

وأضاف أن إذاعة جلسة الحوار الوطني بدون علم الحضور تعد جريمة، وعلى الرئيس محمد مرسي أن يحاسب من تسبب في ذلك ولا يكتفي بالاعتذار. ولفت إلى أنه تابع ردور الأفعال الساخرة من الجلسة، وشاهد حلقة برنامج الإعلامي باسم يوسف "البرنامج" التي سخر فيها مما حدث، مؤكدا أن من حق الجميع أن يسخر مما حدث، وأنه يحب باسم يوسف لأنه ظاهرة، وضحك على الحلقة كثيرا.

إذاعة جلسة الحوار الوطني بدون علم الحضور "جريمة".. وعلى الرئيس أن يحاسب المسؤول

وتطرق زعيم حزب غد الثورة إلى الحديث عن الأزمة التي تبعت لقاءه "السري" مع عمرو موسى وخيرت الشاطر، مؤكدا أن ما حدث بعد الاجتماع تسبب في أزمة مع موسى، وهذه الأزمة لم تكن الأولى بل الثانية، بعد الأزمة التي نشبت بينهما أثناء تأسيس حزب المؤتمر، بسبب "الصغار الموجودين حول موسى".

وتابع: "حرصت على استمرار العلاقة مع موسى، وبعثت له برسالة حب وتقدير، وطلبت منه أن يوقف ما يقوم به مَنْ حوله من مهاترات"، مشيرا إلى أنه اضطر للظهور في وسائل الإعلام ليوضح ما حدث، في ظل عدم توضيح موسى. وأكد أنه ليس لديه رغبة لتفتيت جبهة الإنقاذ الوطني، كما يتهمه البعض.