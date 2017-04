إليسا تخذل إحدى مشتركات أكس فاكتور وراغب يعتبرها أخطأت ولم تتخذ القرار المناسب

لم تخلُ الحلقة الأولى من مرحلة الـ Four chairs أو الكراسي الأربعة من أجواء التشويق والإثارة وشدّ الأعصاب، بعد أن أفضت المرحلة السابقة من برنامج " THE X FACTOR " إلى وصول 30 مشتركاً توزعوا على 3 فئات، 10 مشتركين شكلوا فريق إليسا المسؤولة عن فئة غناء "السولو" العربي، و10 مشتركين شكلوا فريق راغب علامة المسؤول عن فئة غناء "السولو" الغربي و10 مشتركين شكلوا فريق دنيا سمير غانم المسؤولة عن فئة الفرق العالمية. ولأن عدد الكراسي الخاص بكل فئة إقتصر على أربعة فقط، كانت مهمة أعضاء لجنة التحكيم في هذه الحلقة الاستماع مجدداً إلى المشتركين العشرة من كل فريق، وإختيار أربعة منهم فقط، لكي يحتلوا الكراسي الأربعة، مما انعكس أجواء من الحيرة والتوتر عند أعضاء اللجنة كما المشتركين، وكانت لحظات حاسمة لإختيار الافضل بين الأفضل.

ولقد اعتمدت إليسا عند اختيار أعضاء فريقها الأربعة، وقبل أن يقوم الجمهور عبر التصويت، في حلقات العروض المباشرة بإيصال مشترك دون آخر، إستراتيجية مختلفة تماماً عن إستراتجية راغب فهي اختارت بين المشتركين العشرة من اقتنعت به، ومنحته فرصة الجلوس على الكرسي، ثم عمدت إلى إستبدال فائز بآخر وجدت انه يستحق الكرسي أكثر منه، بينما امتلأت الكراسي الأربعة الخاصة بفريق راغب بأول أربعة مشتركين استمع إلى غنائهم، مما يعني أنه سيعمد إلى استبدال مشترك بآخر في الحلقة المقبلة، خصوصاً وأن فترة عرض البرنامج لم تسمح له بأن ينجز مهمته، كما أنها لم تسمح لدنيا سمير غانم باختيار الفرق الأربعة التي ستكمل معها مرحة العروض المباشرة.

إليسا بدت متوترة وحائرة في مرحلة الاختيار بسبب صعوبة المهمة الملقاة على عاتقها، ولكنها كانت في الوقت نفسه حاسمة في قرارها، بالرغم من بعد استشارة زميليْها في اللجنة، لأنها كانت تعرف عن أي موهبة تبحث، وهي قامت بدورها كحكم على أفضل وجه، وهذه الناحية تحسب لها، بالرغم من الإنتقادات الشديدة التي توجه اليها، لأنها تقوم بهمة تقويم الأصوات والحكم عليها، بسبب تهمة التنشيز التي لم تتركها أبداً، خصوصاً عند الغناء "لا يف" وآخرها من كاتبة كويتية علقت على غنائها في ختام مهرجان "هلا فبراير" قائلة "الحمد لله أن عبد الحليم مات قبل أن يسمع إليسا تغني أول مرة".

إذاً، انتهت الحلقة الأولى من مرحلة الـ Four chairs بإنجاز إليسا لمهمة تكوين فريقها الذي تأهل إلى العروض المباشرة، وهو يضم هند زيادي، وندى خليل، ومجدي شريف، ورانية جديدي. بينما استمع راغب علامة إلى خمسة مشتركين من فريقه، وسوف نعرف في بداية الحلقة المقبلة، عن أي مشتركين من المشتركين الأربعة سيتخلى راغب، والذي من المفترض أن تأخذ المشتركة الخامسة لاتويا مكانه، بعد أن أبهرت أعضاء لجنة التحكيم الأربعة بأدائها المتميز لأغنية "What’s up" إلى درجة أن إليسا قالت لها إنها تشعر بالفخر لأنها لبنانية بينما اعتبر راغب علامة أنها فنانة عالمية والذي ختم الحلقة قائلاً "البنت يجب أن تحل مكان بنت اخرى . فمن هي المشتركة التي ستخرج لصالح حصول "لاتويا" على الكرسي، بعد ان احتل معن، وملك وإلهام وسيباستيان الكراسي الأربعة.

ويمكن القول، أن مرحلة الـ Four chairs هي مرحلة سقوط "الضحايا" خصوصاً عند مشاهدة المشتركين متوترين وقلقين وخائفين، ولا يعرفون أي مصير ينتظرهم، نتيجة إحساس التهديد الذي كان يرافقهم طيلة فترة جلوسهم على الكرسي، حيث كان يشعر كل منهم أنه يمكن استبداله بمشترك آخر في أي لحظة. وهذا ما حصل أكثر من مرة، حين اختارت إليسا ندى خليل لتحتل مكان رانية، ومجدي شريف ليجلس مكان كرسي مجد خطار. ويمكن القول أن خروج رانيا من البرنامج شكل صدمة عند المشاهدين،فهي التي كانت قد تخلت عن فريق"The Toys"، وراهنت على أن تثبت نفسها كمغنية منفردة وأن تتحدى ولكن قرار إليسا خذلها، نتيجة معايير معينة لم ترها فيها، فما كان من راغب إلا أن قال لها إنها أخطأت ولم تتخذ القرار المناسب هذه المرة.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي