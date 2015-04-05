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الناصر يكشف أنه يمتلك تسجيلاً صوتياً لحوار أحلام مع "سيِّدتي"

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الناصر يكشف أنه يمتلك تسجيلاً صوتياً لحوار أحلام مع "سيِّدتي" الناصر يكشف أنه يمتلك تسجيلاً صوتياً لحوار أحلام مع "سيِّدتي"

الأحد 05-04-2015 02:00

كشف الكاتب السعودي عبدالرحمن الناصر أنه بالفعل أجرى الحوار الخاص بمجلة "سيِّدتي" مع الفنانة أحلام، وأنه يمتلك تسجيلاً بذلك، وذلك عكس ما تردده الفنانة بنفي إجرائها الحوار.
وصرح بأن ما يثبت كلامه أن صور الغلاف تم إرسالها بشكل رسمي من خلال المصور الخاص بالفنانة، كما أن الفنانة أحلام قامت بشكره وشكر الزميل وليد عنتر و"سيِّدتي"، ونوهت بمصداقية المجلة عبر حسابها الخاص على "تويتر" فور نشر الحوار وصدور العدد.
ومن المعروف كما أكدت "سيدتي" سابقاً أن الكاتب عبدالرحمن الناصر كان منسّق الحوار بناء على تكليف أحلام، وهو كاتب فني له اسم كبير في ، وتربطه بالفنانة أحلام علاقة صداقة قوية، ويعد من أكثر الصحافيين في السعودية ارتباطاً بها وعملاً للحوارات الخاصة معها، وأيضاً المدافع عنها في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

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سيدتي

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