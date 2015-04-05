جورج كلوني يخالف السلطات البريطانية من أجل حماية زوجته

بالرغم من الضجة الكبيرة التي أثارها منذ إرتباطه بالمحامية اللبنانية أمل علم الدين، وبعد الزفاف الضخم الذي شغل الرأي ووسائل الإعلام على مدى شهر كامل، يحاول النجم العالمي George Clooney الآن الحفاظ على خصوصيته مع زوجته.

ولهذا السبب، قام Clooney البالغ من العمر 53 عاماً ببناء سور عالي طوله 8 أقدام حول قصره في لندن، وذلك لحماية أمل من عيون الجيران، لكن السلطات البريطانية طالبته بتخفيض إرتفاعه ليتناسب مع المعايير المنصوص عليها في القانون.

ومنذ فترة، إلتقطت عدسات المصورين، صوراً لعلم الدين وهي تتجول في شوارع لوس أنجلوس الأمريكية برفقة زوجها، الذي استعان بحراس شخصيين لحمايتها من مطاردات الباباراتزي التي تلاحقها بإستمرار.

يُشار إلى أنّ زواج George وأمل تطارده الشائعات بشكل مستمر؛ فمنذ فترة قصيرة روّج أحد الأصدقاء شائعة طلاقهما، زاعماً أنّهما "يتشاجران طوال الوقت خلف الأبواب والأضواء"، مضيفاً القول: "من الواضح أنّ أشهر عازب في العالم كان يجدر به أن يبقى عازباً..ومن المستحيل أن يستمرّ هذا الزواج".

أمل علم الدين تنتصر على صحافي حاول السخرية منها