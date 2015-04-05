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الجيش الثالث يكرم شيوخ وعواقل جنوب سيناء

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صورة للتكريم

صورة للتكريم

أقامت قيادة الجيش الثالث الميدانى إحتفالية لتكريم عدد من شيوخ وعواقل جنوب سيناء الذين يقومون بدورهم الوطنى فى حماية وصون مقدسات الوطن، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر والاهتمام ببدو سيناء باعتبارهم خط الدفاع الأول عن أمن القومى وحدودها الشرقية.

وألقى اللواء “أح محمد عبداللاه” قائد الجيش الثالث الميدانى كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للجهد المبذول من بدو جنوب سيناء فى التعاون مع القوات المسلحة والشرطة في تأمين سيناء وخاصة فاعليات المؤتمر الإقتصادى العالمى ومؤتمر القمة العربية الأخير بشرم الشيخ.

وأعرب عدد من شيوخ القبائل والعشائر عن تقديرهم العميق للدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة لحل مشاكل المواطنين، وشددوا على العلاقة الوثيقة التى تربط القوات المسلحة بأهالي سيناء وبأنهم جسد واحد، كما أكدوا على التعاون والتنسيق الكامل بين بدو سيناء والقوات المسلحة من أجل استعادة الأمن والاستقرار بشبه جزيرة سيناء والحفاظ على الأمن القومي المصري.

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