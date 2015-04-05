أخبار عاجلة

إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
ماكسويل.. اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في أوروبا -
طموحات أرسنال تصطدم بعناد وست هام -
ميسي يتصدى لسهام النقد -
مفاجأة في قائمة الريال أمام ليجانيس -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع مذيع راديو 9090 معتز عاطف حول طرق تعليم قيادة السيارات -
إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الاحتلال الإسرائيلي يقرر احتجاز النائبة الفلسطينية خالدة جرار 4 أشهر إدارياً

Google+ Print
الاحتلال الإسرائيلي يقرر احتجاز النائبة الفلسطينية خالدة جرار 4 أشهر إدارياً الاحتلال الإسرائيلي يقرر احتجاز النائبة الفلسطينية خالدة جرار 4 أشهر إدارياً

خالدة جرار

قال نادي الأسير الفلسطيني  اليوم ، إن محكمة إسرائيلية أصدرت أمرا إداريا بسجن النائبة خالدة جرار أربعة أشهر.

وتستخدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانونا بريطانيا قديما من أيام الانتداب البريطاني على الأراضي الفلسطينية، يمكن بموجبه احتجاز فلسطينيين دون محاكمة لفترات متفاوتة تصل إلى ستة أشهر، تكون قابلة للتجديد.

واعتقلت إسرائيل النائبة خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من منزلها، في رام الله، فجر الخميس الماضي ، حسب ما ذكرت رويترز.

ورفضت جرار ، قبل نحو عام ، تنفيذ قرار إسرائيلي بإبعادها من مدينة رام الله إلى أريحا.

وقال نادي الأسير إنه مع اعتقال خالدة يصل عدد النواب الفلسطينيين المعتقلين إلى 16 نائبا، تسعة منهم في الاعتقال الإداري.

وأضاف البيان”خمسة نواب يقضون أحكاما تتفاوت مددها، إضافة إلى استمرار توقيف رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا