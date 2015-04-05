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توقف بث تلفزيون عدن بعد قصف للحوثيين

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توقف بث تلفزيون عدن بعد قصف للحوثيين توقف بث تلفزيون عدن بعد قصف للحوثيين

الحوثيين_أرشيفية

توقف تلفزيون عدن الحكومي عن البث، اليوم، إثر قصف بقذائف الهاون من الحوثيين وحلفائهم.

وقال مسؤول في القناة لوكالة “فرانس برس” إن مبنى مقر التلفزيون ، وسط عدن ، أصيب “بأضرار، لكن ليس هناك إصابات” في الأرواح.

من جهة أخرى، قتل 5 أشخاص وأصيب 14 آخرون في اشتباكات بين الحوثيين واللجان الشعبية المؤيدة للرئيس اليمني عبد ر به منضور هادي ، حسب ما ذكر سكاي نيوز عربي.

وقال مدير صحة عدن الأخضر لصور، للوكالة إن “هناك أطفالا بين الجرحى”. ودارت هذه المواجهات في أحياء القلوعة والمعلا القريبة من مقر القناة في المدينة الجنوبية.

وكان مسؤول محلي أكد أن الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح “حققوا تقدما خلال الليل في المعلا وسيطروا على مقر الإدارة المحلية وضمنها مكتب المحافظ”.

وأفاد شهود أن الحوثيين قصفوا مناطق سكنية خلال تقدمهم، وأضرموا النيران في عدد من المباني، وألحقوا أضرارا بأخرى.

وأضافوا أن بعض السكان وجهوا نداء استغاثة مطالبين بوقف القصف الذي دفع بعشرات العائلات للنزوح عن منازلهم.

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