إجلاء ألف شخص من مخيم اليرموك بعد تقدم داعش

تمكنت 400 عائلة ، أي ما يقارب الفي شخص من مغادرة مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق ، بعد سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة منه، وفق ما أعلن عنه اليوم مسؤول فلسطيني.

وقال رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في دمشق أنور عبد الهادي في تصرحات نشرتها وكالة أنباء فرانس برس “فتحنا معبرا أمنا من بيت سحم “جنوب شرق” والبلدية “شمال شرق” وتمكنا يومي الجمعة والسبت بمساعدة الحكومة ومنظمات إغاثة من إخراج نحو 400 عائلة أي ما يقارب من ألفي شخص إلى حي الزاهرة ، المجاور والخاضع لسيطرة قوات النظام.

وأضاف “تم إيداع السكان في مراكز إيواء في منطقة الزاهرة ، وقدمت إليهم الاحتياجات اللازمة، كما تم إسعاف نحو 25 جريحا إلى مشفى المجتهد ومشفى يافا.

وأكد هادي في وقت لاحق استمرار عمليات الإجلاء اليوم، لافتا إلى أن عددا من سكان المخيم باتوا موجودين في حي يلدا الخاضع لسيطرة قوات النظام ، المجاور وينتظرون نقلهم إلى مراكز إيواء.

وقال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” كريس غينيس في بيان له أن “94 مدنيا بينهم 43 امرأة وعشرون طفلا تمكنوا من الهرب من المخيم صباح اليوم بعد اشتباكات عنيفة ليلا”.

وأشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية إلى خروج نحو الفي شخص من سكان المخيم هربا من إرهاب تنظيمي داعش وجبهة النصرة ، إلى مراكز إيواء جهزتها الحكومة السورية فى حيي التضامن والزاهرة.

ونقلت عن وزيرة الشؤون الاجتماعية كندة الشماط تأكيدها التزام الحكومة بتأمين خروج جميع المحاصرين من قبل التنظيمات الإرهابية في مخيم اليرموك ولا سيما الأطفال والنساء.

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها إجلاء مدنيين من مخيم اليرموك بعد اقتحامه الأربعاء الماضي من مقاتلي تنظيم داعش الذين خاضوا اشتباكات عنيفة ضد مقاتلين فلسطينيين ، وتمكنوا في اليومين الأخيرين من السيطرة على أجزاء واسعة من المخيم.