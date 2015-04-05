بالصور والفيديو ..بدء فعاليات مؤتمر مستقبل الأمن المائي بجامعة سوهاج

افتتح الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج بصحبة الدكتور محمد سليمان مساعد وزير الموارد المائية و الرى فعاليات مؤتمر “مستقبل الأمن المائي فى ضوء التحديات المعاصرة” والذي تنظمه كليه الآداب اليوم الموافق 5 من ابريل الحالي .

ومن جانبه قال رئيس الجامعة ان هذا المؤتمر جاء فى إطار حرص الجامعة واهتمامها بقضايا الوطن بشكل عام وقضية المياه بشكل خاص من جراء ما تشهده منابع النيل الاثيوبية من مشاريع ضخمه من أهمها سد النهضة ، والتى من شانها التأثير على حصة مصر من مياه نهر النيل، لذلك كان لزاما علينا ان ندق ناقوس الخطر ودعوه كل الأكاديميين والتنفيذيين والشعبيين المهتمين بقضايا المياه معا فى رحاب الجامعة للخروج بنتائج ناجحه حول هذا الموضوع .

وأوضح الدكتور محمد سليمان مساعد وزير الري والموارد المائية ان مصر هى إحدى دول حوض النيل ال11 وتقع فى نهاية مصب النيل مع السودان ، وتعد قضيه المياه هى احدى التحديات التى تواجه مصر فى السنوات الاخيره حيث تواجه مصر عجزا مائيا يقدر ب7 بليون متر مكعب سنويا، وقد حذرت الأمم المتحدة من نفاذ المياه فى مصر بحلول عام 2025 بسبب الزياده السكانية المستمرة، وأضاف ان بناء السد تحديا كبيرا يواجه الزراعة المصرية ، والذي ينتج عنه عجز مائى و نقص فى إنتاج الغذاء إضافة الى نقص الكهرباء المولدة من السد العالى.