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تقارير.. ريال مدريد يرصد 70 مليون إسترليني لجلب أجويرو

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تقارير.. ريال مدريد يرصد 70 مليون إسترليني لجلب أجويرو تقارير.. ريال مدريد يرصد 70 مليون إسترليني لجلب أجويرو

زعمت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ريال مدريد رصد مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

فوفقا للصحفي جورج بيلشو من صحيفة (مترو) الإنجليزية فإن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد من أشد المعجبين بالمهاجم الأرجنتيني ويأمل في إقناعه بالانتقال للفريق الملكي بناء على حقيقة أنه يستطيع تحقيق إنجازات أكثر في العاصمة الإسبانية.

وكانت العاصمة الإسبانية مدريد مسرحا لأجويرو من أجل التألق حين لعب في صفوف أتليتكو مدريد من 2006 إلى 2011.

وسجل أجويرو 23 هدفا في 34 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم.

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