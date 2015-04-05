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فيديو.. أبرز 5 لاعبين سجلوا أمام فرقهم السابقة في مباريات قمة

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فيديو.. أبرز 5 لاعبين سجلوا أمام فرقهم السابقة في مباريات قمة فيديو.. أبرز 5 لاعبين سجلوا أمام فرقهم السابقة في مباريات قمة

لم يكن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ أول لاعب يسجل أمام فريقه السابق في المباريات التنافسية التي تجري بين فريقين هما الأقوى في مدينة أو دولة معينة.

وقاد ليفا الفريق البافاري للفوز على فريقه السابق دورتموند 1-0 في الدوري الألماني أمس السبت.

فلقد سبقه لاعبون كثيرون في ذلك.

ويستعرض FilGoal.com أبرز خمس لاعبين سجلوا أمام فرقهم السابقة في هذه المباريات التنافسية..

كارلوس تيفيز - مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان ضد إنتر ميلان

لويس فيجو - ريال مدريد ضد برشلونة

ماريو جوتزه - بايرن ميونيخ ضد دورتموند

أندريا بيرلو - ميلان ضد إنتر ميلان

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فيديو اليوم السابع

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