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موجز أخبار محافظات مصر..إحالة9ضباط شرطة للجنايات لقتلهم 4 من أسرة واحدة

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موجز أخبار محافظات مصر..إحالة9ضباط شرطة للجنايات لقتلهم 4 من أسرة واحدة موجز أخبار محافظات مصر..إحالة9ضباط شرطة للجنايات لقتلهم 4 من أسرة واحدة
نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الأحد، أبرزها أن المستشار إبراهيم أبو السعود المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية، قرر إحالة 9 ضباط شرطة لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا، فى القضية 7647 لسنة 2015 جنايات مركز سمنود، والمقيدة برقم 318 لسنة 2015 كلى شرق طنطا، بتهمة قتل 4 أفراد من عائلة واحدة بالمحلة.

ومن جهة أخرى أكد مصدر مسئول بمستشفى العريش العام انتهاء انتداب الدكتور سليمان القماش، عميد كلية الطب السابق بجامعة قناة السويس وأستاذ الجراحة، وأشار المصدر إلى أن وزارة الصحة رفضت التجديد "للقماش" رغم حاجة المستشفى إليه، وسبقه إلغاء عمل كل من الدكتور محمد طه أستاذ جراحة العظام بمستشفى جامعة قناة السويس، والدكتور صبحى رمضان أخصائى جراحة الأوعية.

وسلّم اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، 72 شيكا قيمتها مليون جنيه، كمعاشات استثنائية لأسر 20 شهيدا بمركزى سمالوط ومطاى، اليوم الأحد، والذين استشهدوا فى ليبيا على أيدى تنظيم داعش الإرهابى.

وإلى أهم الأخبار:


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