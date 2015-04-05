جامعة الإسكندريـة تعتمد نتيجة مسابقة الطالب المثالى وتحتفل بالمكرمين

احتفلت جامعة الإسكندرية بتكريم الطلاب المثاليين للعام الجامعى 2014/2015، وذلك عقب اعتماد أ.د. رشدى زهران المكلف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية، نتيجة مسابقة الطالب والطالبة المثالية، حيث تم تكريم الطلاب الفائزين بالمسابقة، وفازت بالمركز الأول الطالبة أسماء زكى فـؤاد عبد الرحيم من كلية العلوم، وبالمركز الثانى مريم محمد سلامة حسن من كلية الفنون الجميلة، وبالمركز الثالث نورهان هشام كمال محمود من كلية الهندسة، وفاز بالمركز الأول عن الطلاب باسم أحمد السيد صبيح من كلية الهندسة، وبالمركز الثانى هشام عبد الله يوسف سعيد من كلية الطب، وبالمركز الثالث شهاب الدين مصطفى السيد من كلية الآداب.

وأوضح د. رشدى زهران أنه تم اختيار الطلاب الفائزيـن مـن بيـن 27 من المتقدمين للمسابقة بناءً على معايير أهمها التفوق العلمى وإجادة اللغات الأجنبية والمشاركة فى الأنشطة الطلابية والعلاقات الطيبة مع الأساتذة والزملاء والمعلومات العامة، وتم قياس هذه المعايير من خلال اختبار إلكترونى وعرض تقديمى يقدمه الطالب، متضمناً سيرته الذاتية ومهاراته وهواياته وأفكاره الإبداعية أمام لجنة التحكيم.