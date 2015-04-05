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محافظ الشرقية يطالب وزارة التضامن بتوفير فرص عمل لخريجى دار الأيتام

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محافظ الشرقية يطالب وزارة التضامن بتوفير فرص عمل لخريجى دار الأيتام محافظ الشرقية يطالب وزارة التضامن بتوفير فرص عمل لخريجى دار الأيتام
طلب الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، من مدير مديرية التضامن الاجتماعى، توفير فرصة عمل ووحدة سكنية لخريج دار مؤسسة الأيتام، وعدم تركهم للشارع ليكونوا عنصرا بناء فى المجتمع.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية المفاجئة اليوم الأحد لمؤسسة تربية دار الأيتام للبنين والبنات بمدينة الزقازيق.

كما قرر محافظ الشرقية تنظيم نوبيتجيات العمل داخل المؤسسة بين المشرفين والأخصائيين والعاملين حتى لا تضيع المسئولية ويحاسب المقصر.

وتجول محافظ الشرقية داخل غرف الدار، وتلاحظ تدنى مستوى النظافة العامة بالدار، وتراكم أكوام قمامة خارج سور المؤسسة.

وشدد الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية على مشرفى الدار بمساعدة الأبناء فى ترتيب غرفهم، والتأكد من إطفاء لمبات الإنارة داخل الغرف خلال فترة النهار لترشيد الكهرباء.

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مصر 365