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إحالة 4 موظفين بـ"آثار" إهناسيا ببنى سويف للمحاكمة للإضرار بالمال العام

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إحالة 4 موظفين بـ"آثار" إهناسيا ببنى سويف للمحاكمة للإضرار بالمال العام إحالة 4 موظفين بـ"آثار" إهناسيا ببنى سويف للمحاكمة للإضرار بالمال العام
أحال المستشار عبد الله قنديل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية 4 موظفين بمنطقة آثار إهناسيا ببنى سويف للمحاكمة، لاتهامهم بالإضرار بالمال العام ومخالفتهم القواعد القانونية واللوائح.

تضم قائمة المتهمين كلا من "محمد.ف.ش" حارس آثار إهناسيا التابعة لمحافظة بنى سويف و"محمد.ش.إ" مراقب أمن، و"أحمد.م.م" حارس آثار و"محمد.س.خ" مشرف أمن.

أكد تقرير الاتهام أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد المالية وارتكبوا ما من شأنه الإضرار بالمال العام، بأن لم يتخذوا الإجراءات القانونية حيال تعدى المواطن "عبد الستار.ر.م" على منطقة آثار المشارقة بمنطقة آثار إهناسيا بالبناء على قطعة أرض فضاء ملك الآثار، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة.

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مصر 365