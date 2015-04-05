مهاب مميش يطلع وفد كلية العلوم السياسية على آخر تطورات مشروع القناة

استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس اليوم الأحد، وفدا من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية برئاسة الأستاذة الدكتورة هالة حلمى السعيد عميدة الكلية، وبحضور الأستاذ الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، والأستاذ الدكتور حسن نافعة، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والطلبة الدارسين بالكلية.

وقام الفريق مميش بعرض مشروع التنمية فى منطقة قناة السويس ومشروع حفر قناة السويس الجديدة، ثم قام الوفد بجولة بحرية فى قناة السويس الجديدة وأشادوا بالجهد الرائع، الذى يقوم به العاملون فى المشروع.

وكان الفريق مميش قد أعلن اليوم عن الانتهاء من 50.8 % من أعمال التكريك، مضيفا أن إجمالى أعمال التكريك بلغ 122 مليون متر مكعب، مع وصول عدد الكراكات العاملة حاليا فى القناة الجديدة إلى 35 كراكة عملاقة.

وقد أكد بالامس - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن أعمال التكريك بالمشروع ستنتهى قبل الموعد المحدد لها (فى يوليو القادم)، مشيرا إلى أن التجهيزات لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة قد بدأت بالفعل، وأن الحفل سيكون عالميا بحضور جميع دول العالم.

كما أوضح أن من المنتظر خلال هذا الاسبوع، اتخاذ قرار من رئاسة مجلس الوزراء لتقوم هيئة قناة السويس بشكل مبدئى بأعمال الهيئة المقترحة، التى ستتولى إدارة مشروع تنمية محور قناة السويس.

وقال إن هيئة قناة السويس ستقوم بأعمال وإدارة مشروع تنمية محور قناة السويس حتى يتم تشكيل تلك الهيئة المقترحة، "ونحن بانتظار قرار من رئيس مجلس الوزراء حتى يتسنى لهيئة قناة السويس التعامل مع المستثمرين".

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