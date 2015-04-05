مطروح: التنسيق مع شركات عالمية لعقد المؤتمر الاقتصادى نهاية يونيو

أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أنه يتم حاليًا التنسيق مع كبرى الشركات العالمية، للتجهيز للمؤتمر الاقتصادى المقرر انعقاده بمطروح نهاية يونيو القادم، طبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وقال اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح - فى تصريح اليوم الأحد، إنه سيتم الترويج للمشروعات التنموية بالمحافظة وفرص الإستثمار المتاحة ، بإقامة معرضاً بمدينة دبى الإماراتية، ليتم التسويق للمشروعات بصورة أكبر على الشركات والمستثمرين العرب والأجانب، مشيراً إلى أن المؤتمر الإقتصادى المقرر انعقاده فى يونيو المقبل يهدف إلى الترويج للإستثمار بمحافظة مطروح، وذلك لما تتميز به المحافظة من التنوع فى فرص الاستثمار والإستقرار الأمنى وذلك بفضل وعى أبنائها.

وأضاف محافظ مطروح أن المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة من الدول والهيئات الدولية والشركات ورجال الأعمال للتعرف على فرص الاستثمار الكامنة بمنطقة الساحل الشمالى الغربى والتى لم تستغل حتى الآن.

جدير بالذكر أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته للمحافظة فى 23 و 24 مارس الماضى، وافق على طرح فرص الاستثمار الزراعية والصناعية والسياحية على طول امتداد محافظة مطروح وحتى مدينة السلوم الحدودية على المستثمرين فى المؤتمر الاقتصادى وإقامة مصنع للأسمنت واستغلال ملاحات سيوة ومنخفض القطارة، والموافقة على إقامة ميناء تجارى غرب مدينة مرسى مطروح.