أسر ضحايا "داعش" فى ليبيا يتسلمون شيكات المعاشات الاستثنائية بالمنيا

سلم اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، 72 شيكا قيمتها مليونا جنيه، كمعاشات استثنائية لأسر 20 شهيدا بمركزى سمالوط ومطاى، اليوم الأحد، والذين استشهدوا فى ليبيا على أيدى تنظيم داعش الإرهابى.

وأوضح اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، فى تصريح صحفى، اليوم الأحد، أنه تم تسليم الشيكات للأسر عقب استخراج إعلام الوراثة الخاص بكل منها، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك حالة واحدة بمركز "بنى مزار" جارى استكمال مستنداتها، منوها بأن المساعدات أو المعاشات التى تقررت هى بمثابة معاونة لمواجهة أعباء الحياة وليست تعويضا عن الفقيد مهما بلغت قيمتها، مشددا على أن شعب مصر سيظل صفًا واحدًا ضد الإرهاب والتطرف، ولن ينال أحد من وحدته.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى كانت قد صرفت فى فبراير الماضى إعانة مالية عاجلة لأسر الشهداء، وتم إجراء بحث اجتماعى لكل أسرة.

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