السكة الحديد: إيقاف جزئى لقطارات أبو قير بعد تغطية مياه الصرف للقضبان

أعلن اللواء أحمد حامد، رئيس هيئة السكك الحديدية، إيقاف حركة القطارات على خط أبو قير، بحيث تنتهى رحلات القطارات فى محطة المنتزه لحين انتهاء الإصلاحات بمحطة الإصلاح التى تغطى مياه الصرف القضبان بها.

وأصدر رئيس السكة الحديد تعليمات للمسئولين بإيقاف القطارات فى محطة المنتزه لتعود مرة أخرى دون أن تكمل مسيرها إلى محطات الإصلاح والمعمورة وأبو قير، مؤكدًا لـ"اليوم السابع" أن قراره لحماية أرواح الركاب بعد اكتشافه تغطية المياه للقضبان بمحطة الإصلاح.

وقال رئيس السكة الحديد إنه سيكلف شركة المقاولون العرب للقيام بأعمال الإصلاح لشريط السكة الحديد الذى تغطيه المياه بمحطة الإصلاح، وسيجتمع بممثلى الشركة غدًا لتكليفه بالأمر المباشر، لبدء الإصلاحات فور، من أجل استئناف الحركة.

وأكد رئيس هيئة السكة الحديد، أنه تفقد اليوم خط أبو قير فى منطقة الإصلاح الذى غطت المياه القضبان، وأوقف القطارات فورًا لحماية أرواح المواطنين، كما تفقد ورش سكة حديد جبل الزيتون لمتابعة مستوى الأداء بها.



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رئيس السكة الحديد أثناء تفقد خط أبو قير



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منطقة الإصلاح بخط أبو قير المتضررة بفعل المياه



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رئيس السكة الحديد يتفقد المنطقة المتضررة



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رئيس الهيئة يستمع لشرح لسبب المشكلة



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رئيس السكة الحديد يأمربعد مرور القطارات من المنطقة المتضررة

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