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محلب يستجيب لنداء سيدة مسنة بشارع مجلس الشعب طلبت لقاءه

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محلب يستجيب لنداء سيدة مسنة بشارع مجلس الشعب طلبت لقاءه محلب يستجيب لنداء سيدة مسنة بشارع مجلس الشعب طلبت لقاءه
استجاب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، أثناء اجتماعه بالمجموعة الاقتصادية، منذ قليل، لنداء سيدة مسنة طالبت بلقائه مردده اسمه أكثر من مرة خارج سور مجلس الوزراء بشارع مجلس الشعب، حيث وقفت السيدة أمام باب المجلس قائلة "يا محلب عايزة أقابلك"، وعلى الفور وعقب سماعه نداءها استجاب رئيس الوزراء لطلبها والتقى بها ووعدها ببحث كافة مطالبها.
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