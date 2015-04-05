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وزير الخارجية يتفقد خلية الأزمة المشكلة لمتابعة أوضاع المصريين في اليمن

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وزير الخارجية يتفقد خلية الأزمة المشكلة لمتابعة أوضاع المصريين في اليمن وزير الخارجية يتفقد خلية الأزمة المشكلة لمتابعة أوضاع المصريين في اليمن

تفقد سامح شكري وزير الخارجية اليوم  خلية الأزمة المشكلة بوزارة الخارجية لمتابعة أوضاع المصريين في اليمن، حيث وقف على آخر الاتصالات الجارية بين خلية الأزمة والمواطنين الذين مازالوا في اليمن والرد على استفساراتهم بشأن أفضل السبل للعودة إلى أرض الوطن والمساعدة التي يمكن أن تقدمها الوزارة لهم في هذا الشأن.

وأشاد الوزير بالجهد المبذول من قبل أعضاء خلية الأزمة لمساعدة المواطنين المصريين في ظل الأوضاع الجارية في اليمن والصعوبات التي تواجه عمل وزارة الخارجية في مثل هذه الظروف، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في مساعدة المواطنين المصريين الراغبين في العودة من اليمن وتقديم أفضل خدمة ممكنة لهم.

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