بالأسماء .. الصحة تحذر من أدوية مغشوشة بالصيدليات

ذكرت النقابة العامة للصيادلة أن الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، أصدرت ستة منشورات دورية جديدة بأرقام 38،39،40،41،42،43، طالبت فيها بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من ستة مستحضرات صيدلانية مغشوشة.

وأضافت النقابة، في بيان لها، الأحد، أن المستحضرات هي:

1- مستحضر «بيتادين» محلول مطهر 10% 200 مل تشغيلة رقم 1114121 بتاريخ إنتاج 5/2014 وتاريخ انتهاء صلاحية 5/2017، حيث إن العبوات الأصلية من المستحضر المذكور من إنتاج شركة النيل للأدوية بتصريح من موندي فارما بسويسرا.

2- مستحضر «دى في إيرون» كبسول بجميع تشغيلاته، حيث أفادت المستندات الخاصة بالمعهد القومي للتغذية والإدارة العامة للتسجيل بالإدارة المركزية بأن رقم التسجيل المدون على العلبة يخص مستحضرًا آخر.

3- مستحضر «شارك ليفر أويل كبسولات جيلاتينية رخوة» إنتاج شركة سيجما للصناعات الدوائية لصالح شركة ابن سينا لتجارة الأدوية المسجل برقم 1890/1997.

4- مستحضر 20% Erythrokim، إنتاج الشركة العربية الجيلاتينية تشغيلات أرقام 419911- 419910- 419914.

5- مستحضر Ramallerge Tab، إنتاج شركة راميدا، تشغيلة رقم 140578، حيث إنه غير مطابق من حيث الخواص الطبيعية.

6- مستحضر 12 Teastan soln تشغيلة رقم 160714، استيراد شركة طيبة للأدوية البيطرية، بناءً على صدور عدم مطابقة لمرتين متتاليتين.

وشددت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية على ضرورة تسليم الأحراز لمندوبي الشركة، بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فضها إلا في وجود مفتش الصيدلة، على أن تتم موافاة وزارة الصحة من قبل الشركات بالكميات التي تم تحريزها.