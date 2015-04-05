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البرلمان الأردني يوصي الحكومة بدعم مالي لإنقاذ الصحافة الورقية من “الانهيار”

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البرلمان الأردني يوصي الحكومة بدعم مالي لإنقاذ الصحافة الورقية من “الانهيار” البرلمان الأردني يوصي الحكومة بدعم مالي لإنقاذ الصحافة الورقية من “الانهيار”

عاهل الأردن

أوصى مجلس النواب الأردني ، اليوم الأحد، الأردنية بتقديم دعم مالي “عاجل” للصحف الورقية وبالأخص صحيفتي الدستور والرأي، لإنقاذهما من خطر “الانهيار”.

وفي جلسة عقدها البرلمان، اليوم، بحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور، أقر النواب توصيات لجنة التوجيه الوطني والإعلام في البرلمان تضم 11 عضواً من بين 150 العدد الكلي لأعضاء البرلمان والمتضمنة “إلزام الحكومة بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية في صحيفتي الدستور تملك الحكومة 30 بالمائة من أسهمها والرأي تملك الحكومة 56 بالمائة من أسهمها، وأن تعمل على دعمهما على غرار ما تقوم به من دعم الأحزاب”.وأوصى البرلمان بـ”إنشاء صندوق إنقاذ وطني لدعم الصحافة الورقية، تكون الحكومة والقطاع الخاص جزءا منه ضمن ضوابط تكفل عدم تدخل الحكومة في إدارة المنتج الإعلامي، وذلك من أجل توفير سيولة نقدية عاجلة لمواجهة المتطلبات المالية الآنية والضرورية وخاصة رواتب العاملين في صحيفة الدستور”، والتي لم تقم بإعطاء موظفيها رواتبهم الشهرية منذ ديسمبر الماضي

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