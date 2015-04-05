غدا الإثنين..4 وزراء خارجية عرب يبحثون الشأن الفلسطيني

تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا الإثنين، اجتماعا وزاريا عربيا، يشارك فيه 4 وزراء خارجية عرب، لبحث الشأن الفلسطيني.

وقالت الجامعة، في بيان لها اليوم، إن الاجتماع يشارك فيه سامح شكري، وزير الخارجية، وصلاح الدين مزوار، وزير خارجية المغرب، وناصر جودة، وزير خارجية الأردن، ورياض المالكي، وزير خارجية فلسطين، مشيرة إلى أنه مخصص لبحث الشأن الفلسطيني وآخر تطورات الأوضاع في فلسطين وقطاع غزة.

وأوضحت أنه سيعقد مؤتمر صحفي مشترك للوزير سامح شكري، والدكتور نبيل العربي، أمين عام الجامعة العربية، في ختام الاجتماع.