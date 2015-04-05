طائرات التحالف تسقط مدفعية وبنادق قنص وسترات واقية لقوات هادي

كشفت مصادر عسكرية عن نوعية الأسلحة والمعدات التي أسقطتها طائرات تابعة للتحالف فوق المناطق التي تسيطر عليها القوات الموالية للرئيس هادي بمدينة عدن جنوب اليمن.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن مسؤولين أمنيين يمنيين ومسلحين من الذين تسلموا تلك الأسلحة، أن الصناديق التي أسقطتها طائرات التحالف احتوت على مدفعية وبنادق قنص وسترات واقية من الرصاص، ومعدات وأسلحة أخرى.

وأضافت المصادر إن «عملية إسقاط الأسلحة والمعدات جوًا من قبل طائرات التحالف ستستمر طالما أن الحوثيين مازالوا في عدن».

وكانت طائرات التحالف قد بدأت منذ يومين في اسقاط اسلحة للقوات الموالية للرئيس هادي في منطقتي التواهي والبريقة في عدن.