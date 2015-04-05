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جازيتا: صلاح هو ميسي الأهرامات

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جازيتا: صلاح هو ميسي الأهرامات جازيتا: صلاح هو ميسي الأهرامات

وصفت الصحفية الإيطالية أليساندرا جوتزيني والتي تعمل بصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" محمد صلاح اللاعب المصري بأنه ليونيل ميسي الأهرامات.

وذكرت أليساندرا في تقريرها عن مباراة فيورنتينا وسامبدوريا والذي سجل فيه صلاح الهدف الثاني لفريقه أن النجم المصري كان أفضل لاعب في المباراة بلا منازع بعد أداء غير عادي قاد به الفيولا للفوز 2-0.

وأفاد التقرير أن صلاح لديه هدف جديد الآن وهو تخطي يوفنتوس في كأس إيطاليا حين يواجهه يوم الثلاثاء في مباراة العودة من الدور نصف النهائي.

وأكد التقرير أن صلاح وأليساندرو ديامانتي أو "ألينو"، باتا أهم لاعبان في فريق فيورنتينا الآن ويعول عليهما الجمهور كثيرا في تحقيق طموح الفيولا هذا الموسم وهو التأهل لدوري الأبطال.

وكان صلاح قد سجل هدفي فيورنتينا أمام يوفنتوس في مباراة الذهاب بتورينو يوم 5 مارس الماضي والتي انتهت 2-1.

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