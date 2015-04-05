خبير اقتصادي: رفع الحظر عن طهران لا يعني دخولها إلى أسواق المنطقة

قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن رفع الحظر عن إيران لا يعني بالضرورة دخولها إلى أسواق المنطقة والقرار في ذلك لا يأتي من أمريكا أو من الغرب ولكن رفع الحظر والعقوبات سيكون تحرير الأموال المجمدة خطوة أولى مهمة والأهم من ذلك هو السماح لها بتصدير البترول وبالتالي يزيد من إيراداتها ويتيح للكثير من الشركات العالمية للعودة للعمل في طهران وهو ما يدعم الاقتصادي الإيراني دون شك، مضيفاً أن لا أحد يحصل على جميع المزايا أو جميع العيوب وإيران تضحي ببرنامجها النووي مقابل الامتيازات الاقتصادية.

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء ONA أن ذلك لن يكون له أثر على دول الخليج الذي يعتمد على تصدير النفط والذي قد تتراجع أسعاره قليلاً، ومن المستبعد أيضاً أن يكون لذلك أثر على مصر ولا تعارض بين تقدم نمو مصر وتقدم ونمو إيران ولا يوجد خلاف بينهما على سلعة محددة، سيكون هناك تأثير سلبي ضعيف إلا أنه لن يكون مؤثر.