الإمارات تنضم رسميا كعضو مؤسس بالبنك الأسيوى للاستثمار

كشفت دولة الإمارات عن انضمامها رسميا كعضو مؤسس فى البنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، الذى تم الإعلان عن مبادرة تأسيسه للمرة الأولى من قبل الرئيس الصينى شى جين بينغ فى أكتوبر 2013، لتنضم إلى 34 دولة من الأعضاء المؤسسين فى البنك.

ووفقا لتقارير إعلامية، كان الرئيس الصينى أطلق هذه المبادرة خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) للرؤساء التنفيذيين التى أقيمت فى إندونيسيا.

وتهدف مبادرة تأسيس البنك إلى "إنشاء آلية للتمويل وتأسيس منصة جديدة للتعاون الإقليمى والدولى لدعم مشاريع البنية التحتية فى البلدان الأسيوية النامية مع التركيز على مشروعات الطاقة والكهرباء، والمواصلات، والاتصالات، والبنية التحتية والزراعة بالريف، وتزويد المياه والصرف الصحى وحماية البيئة ومشاريع التطوير الحضرى والخدمات اللوجستية".

يذكر أنه تم إقفال باب انضمام الدول كأعضاء مؤسسين فى البنك فى نهاية مارس الماضى.

وقام وزير الدولة الإماراتى سلطان الجابر، بالتواصل مع الجانب الصينى بشأن ترتيبات وإجراءات انضمام دولة الإمارات، وقال: "سيسهم الانضمام كعضو مؤسس بالبنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بتعزيز الدور الاقتصادى المهم لدولة الإمارات، خاصة فى ضوء الخبرات الكبيرة التى تمتلكها فى مشاريع الدعم والتنمية، التى تؤهلها لتقديم قيمة إضافية مميزة للبنك الجديد".

ويعتبر صندوق أبو ظبى للتنمية مؤسسة وطنية تابعة لحكومة أبو ظبى، تأسس عام 1971 بهدف مساندة الدول النامية عن طريق تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية فى تلك الدول، بالإضافة إلى استثمارات ومساهمات مباشرة طويلة الأجل فى الدول النامية.