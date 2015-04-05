التليجراف: داعش تحظر الجينز الإسكينى والتدخين فى الرقة

قرر التنظيم المسلح داعش حظر إرتداء البنطلون الجينز الضيق المعروف باسم الـ"إسكينى" بين الشباب والرجال، والتدخين ووضع موسيقى فى الهواتف النقالة وفقا لما نشره موقع الصحيفة البريطانية التليجراف نقلا عن نشطاء "الرقة تذبح فى صمت".

ووضعت لجان الأخلاقيات التابعة للتنظيم المسلح عقوبة تصل إلى السجن 10 أيام لمن يقوم بارتكاب تلك المحظورات، حيث يتعرض السجين لدورة تعليمية عن مبادئ الاسلام وفى حالة تخطيه اياها يخرج من السجن.

وقام نشطاء حملة "الرقة تذبح فى صمت" بتسريب القوانين الجديدة فى الرقة التى تعتبر عاصمة التنظيم، حيث يتعذر حاليا وجود اى صحفى فى تلك المدينة التى تسيطر عليها مليشيات التنظم فارضة عليها مجموعة من القوانين يراقب تطبيقها لجان مخصصة تسمى بلجان الأخلاقيات.

وكان التنظيم قد أطلق حملة واسعة للقبض على نشطاء تلك الحملة التى يخاطر أعضائها بحياتهم، حيث يسربون العديد من مقاطع الفيديو من داخل عاصمة داعش، والأخبار التى تجعل وسائل الاعلام على معرفة بطرق الحكم التى يتخذها التنظيم.

وكانت الحملة قد سربت أيضا خبر موت أكثر من 42 طفل فى مطلع العام الماضى بسبب نقص الأدوية فى مستشفيات الرقة.



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