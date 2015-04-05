السجن 3 سنوات لإخوانيين فى سوهاج بتهمة التحريض على العنف

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد المتهمين "عبد الرحمن – م – ع" و"أحمد - ح - أ" المنتمين لجماعة الإخوان، بالسجن 3 سنوات حضوريا .

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين صالح محمد صالح وطارق صلاح حامد بأمانة سر طه حسين وعادل أبو الريش.

تعود أحداث القضية إلى عام 2015 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تحت إشراف المستشار المحامى العام لنيابات شمال سوهاج –تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتخريب والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والاشتراك فى مظاهرات بدون تصريح.