أخبار عاجلة

إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
ماكسويل.. اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في أوروبا -
طموحات أرسنال تصطدم بعناد وست هام -
ميسي يتصدى لسهام النقد -
مفاجأة في قائمة الريال أمام ليجانيس -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع مذيع راديو 9090 معتز عاطف حول طرق تعليم قيادة السيارات -
إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس 9 إخوان 45 يومًا لاتهامهم بالعنف فى"أحداث المطرية"

Google+ Print
تجديد حبس 9 إخوان 45 يومًا لاتهامهم بالعنف فى"أحداث المطرية" تجديد حبس 9 إخوان 45 يومًا لاتهامهم بالعنف فى"أحداث المطرية"
جدد قاضى المعارضات بغرفة المشورة، بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، حبس 9 منتمين لجماعة الإخوان، من إجمالى 12 متهما، بقتل شخص أثناء الاشتباكات التى وقعت بين الأجهزة الأمنية وجماعة الإخوان فى أحداث المطرية يوم 28 نوفمبر الماضى.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد والانضمام لجماعة إرهابية، والتظاهر بدون ترخيص، وتعطيل الطرق العامة، وإتلاف المنشآت العامة والخاصة، فأنكروا جميع التهم المنسوبة لهم.

وتبين من تقرير الطب الشرعى بعد فحص جثة المتوفى، إصابته بطلق خرطوش أسفل القلب، تسبب فى تهتك الأنسجة والأربطة التى تغذى القلب، وأدى إلى نزيف حاد، ولقى مصرعه فور وصوله مستشفى المطرية العام.

وكانت اشتباكات بالمطرية حدثت يوم الجمعة 28 نوفمبر 2014، وأسفرت عن مقتل "أحمد أمين عبد العزيز" - 39 سنة عامل - وإصابة 4 آخرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365