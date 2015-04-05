تجديد حبس 9 إخوان 45 يومًا لاتهامهم بالعنف فى"أحداث المطرية"

جدد قاضى المعارضات بغرفة المشورة، بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، حبس 9 منتمين لجماعة الإخوان، من إجمالى 12 متهما، بقتل شخص أثناء الاشتباكات التى وقعت بين الأجهزة الأمنية وجماعة الإخوان فى أحداث المطرية يوم 28 نوفمبر الماضى.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد والانضمام لجماعة إرهابية، والتظاهر بدون ترخيص، وتعطيل الطرق العامة، وإتلاف المنشآت العامة والخاصة، فأنكروا جميع التهم المنسوبة لهم.

وتبين من تقرير الطب الشرعى بعد فحص جثة المتوفى، إصابته بطلق خرطوش أسفل القلب، تسبب فى تهتك الأنسجة والأربطة التى تغذى القلب، وأدى إلى نزيف حاد، ولقى مصرعه فور وصوله مستشفى المطرية العام.

وكانت اشتباكات بالمطرية حدثت يوم الجمعة 28 نوفمبر 2014، وأسفرت عن مقتل "أحمد أمين عبد العزيز" - 39 سنة عامل - وإصابة 4 آخرين.